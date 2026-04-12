Horóscopo de hoje 12/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (12/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS





🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Se o mundo entende ou não sua atitude, pouco importa, o que interessa é que você seja fiel aos seus princípios e que coloque em marcha o que as outras pessoas não se atrevem. Elas que continuem com medo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há desejos ardentes que seria melhor manter ocultos por enquanto, ruminados no silêncio de sua alma, pois não se referem apenas a questões sexuais, são ideais elevados também, que por enquanto não encontram expressão.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Quando os relacionamentos sociais funcionam como deveriam, circula entre as pessoas uma intensidade que não passa despercebida, é como uma onda mágica que faz acontecer o que de outra forma seria muito difícil.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Agora é propício você se lançar ao mundo com plena vontade de expressar seu conhecimento através das práticas que sejam pertinentes. O tempo atual requer uma exposição até maior da que você gostaria. Tudo para o bem.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Essas ideias loucas que se movimentam em sua mente e que produzem emoções vibrantes servirão para você abrir passagem e superar as limitações que atazanaram durante tempo demais. Leve a sério esse ardor. É real.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Esses sentimentos intensos que circulam pela sua alma precisam de um canal de expressão, e com urgência, porque, senão, a vida vai parecer muito banal daqui para frente. Com espírito de aventura, satisfaça suas vontades.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O momento é intenso demais para poder vivê-lo de uma forma casual, é muito o que está em jogo e sua alma é chamada a participar. Nem todas as pessoas à sua volta hão de concordar com tudo que você fizer. Não importa.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

O corpo e a mente são uma unidade, portanto, o teor de seus pensamentos se reflete no estado do seu corpo, modulando o que conhecemos como saúde. Melhore o teor de seus pensamentos e sua saúde melhorará também.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os exageros são espontâneos em sua natureza, portanto, não haverá, para você, nenhuma diferença do habitual, mas talvez você se surpreenda com as pessoas discretas cometendo exageros neste momento. Tudo louco.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há tantas coisas belas e boas acontecendo, mas que ficam nas entrelinhas da bagunça da transformação que está em curso. Procure prestar atenção e, principalmente, consolide uma atitude bem-humorada para isso.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Os assuntos importantes estão misturados com outros, que, apesar de entusiasmarem, não têm valor real, porque apresentam ilusões, sempre lindas e confortáveis, mas de efeitos colaterais nocivos. Use o discernimento.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O bom aproveitamento das circunstâncias atuais depende de você não se precipitar na direção de nada, mas, antes de decidir qualquer coisa que valha fazer reflexões sinceras a respeito das reais necessidades.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)