Horóscopo de hoje 11/08: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (11/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
As boas memórias acalentam a alma e servem para trazer sentimentos nobres que, na atualidade, são muito úteis, porque ajudam a tomar decisões mais tranquilas a respeito de tudo que está em andamento. Boas memórias.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Todo entusiasmo vale a pena de ser experimentado, porém, nem todo entusiasmo se transforma em obras concretas, em muitos casos a emoção fica toda no abstrato, sem condições de se transformar em algo prático. Melhor não.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Ideal seria que não houvesse constrangimentos financeiros nunca, mas as coisas não são assim na realidade, por isso é que a alma busca com tanta sofreguidão as riquezas. Porém, há paz de espírito disponível sem essas.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
É difícil dominar a virtude da generosidade, porque ela é um fluxo muito livre que irrompe de dentro do coração. Porém, é importante ter certo domínio da generosidade, para não a oferecer a quem não a merece.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Às vezes é melhor buscar companhia na solidão, porque nessa condição sua alma se sente à vontade para viajar longe nas visões maravilhosas que tomam conta. Depois haverá tempo suficiente para compartilhar.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Importante mesmo é que você não se isole, mas que faça conexões de todos os tipos, para depois selecionar as pessoas que realmente servirão aos seus projetos. Circule pelo mundo social com soltura e leveza.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
A sorte é errática e caprichosa, mas existe, e circula à solta no meio das circunstâncias aparentemente adversas, das quais sua alma só esperaria coisa ruim. A sorte está por aí; como a aproveitar, esse é o mistério.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Se todas as visões que a alma tem a respeito do futuro produzissem atrevimento suficiente para nos lançarmos à aventura, é certo que ninguém levaria uma vida ordinária, seríamos todos heróis e heroínas. É assim.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Para que as pessoas não tenham ideias erradas ao seu respeito, é fundamental que você expresse, com a maior clareza possível, seus sentimentos, sem importar qual seja a natureza desses. Assim haverá comunicação.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
A sorte alheia pode causar um tanto de inveja, mas se você transcender essa condição mesquinha, é certo que perceberá que a sorte alheia também é a sua própria, porque os benefícios são desfrutados por todos.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Nem sempre são os eventos grandiosos os que nutrem a alma, às vezes a rotina encerra acontecimentos surpreendentes que não poderiam ser encontrados em outro lugar. É só prestar mais atenção ao que está ao alcance.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Tudo poderia ser fantástico, e deveria mesmo ser assim, porém, o mundo, que é feito de pessoas, e você é uma delas, anda de ponta-cabeça, sem rumo previsível. O fantástico fica na ordem do senso de aventura.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
