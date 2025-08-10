Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 10/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 10 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (10/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Que as pessoas se desentendam e arrumem encrenca, nada além da normalidade dos relacionamentos humanos. É melhor você não tentar apaziguar os ânimos nem tampouco colocar lenha na fogueira. Imparcialidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Esperar que as pessoas sejam conscientes e façam a parte que lhes cabe é fruto de boa vontade, mas até essa boa vontade precisa ser adaptada aos tempos loucos que vivemos, para você não depender demais do que seja impossível.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É ótimo que sua alma tenha certos convencimentos, porque isso esclarece o caminho. Porém, não é garantido que sua lucidez consiga ser transmitida, mas esse é o esforço que vale a pena empreender neste momento.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Na tentativa de desmontar as farsas que acabrunham sua alma, o instrumento que você usa, que é a palavra e a lucidez, corta tanto aquilo que perturba exteriormente quanto também corta o que na própria alma é obscuro.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

É importante você ser firme e assertivo com as pessoas, mas cuidando para que essa atitude não degringole em agressividade fora do tom e da hora certa. A firmeza há de esclarecer o caminho, e não atrapalhar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

 Agora é um daqueles momentos em que circula tamanha energia pela alma e corpo que seria melhor aproveitar para colocar em dia tudo que andou sendo procrastinado. É agora esse futuro em que tudo acontece ao mesmo tempo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Você pode fazer o que quiser, mas aí está a questão, porque talvez sua alma não tenha total certeza sobre o que deseja. Por isso, vale fazer uma autorreflexão para chegar a um mínimo de clareza a esse respeito.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aquilo que você tem intenção de fazer não é necessariamente a melhor coisa para se fazer agora e, por isso, valerá a pena você considerar os dilemas com carinho, em vez de tentar se livrar dessas com rapidez.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Chega uma hora em que não se pode depender mais de cumprir etiquetas e formalidades, pois, há tanta coisa em jogo que não se poderia perder mais tempo, seria preciso ir ao ponto com firmeza e assertividade. Aí sim!

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Faça o que seja mais conveniente para você, mas cuidando que sua conveniência não seja a inconveniência alheia. Sempre tem alguém que sai perdendo em toda história, mas melhor que não seja dessa vez. Melhor não.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Fazer exatamente o que você pensa não é uma tentação, é vocação, porque mesmo que a ação irrompa e provoque comoção, a intenção original não seria essa, mas confiar em que o fervor da palavra desanuvie o panorama.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Tudo que você gostaria de fazer parece estar fora do alcance de seu poder de tiro, porém, se a sua mente é capaz de se ver nesse cenário, só isso representa o primeiro passo de um longo de intrincado caminho de realizações.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

