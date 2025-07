Horóscopo de hoje 10/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira 10/07 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Há coisas que você pode fazer porque estão ao seu alcance, e há outras que seria melhor deixar de lado, porque estão além de sua capacidade. Tenha sabedoria suficiente para selecionar as que sejam possíveis.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Mesmo com todas as contrariedades que insistem em permanecer vivas ao seu redor, sua mente pode tranquilamente tomar a decisão de ser maior do que o efeito dos acontecimentos, e se lançar ao futuro com leveza e alegria.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

As emoções são sempre absolutas, não dá para fingir que se pode racionalizar a situação. Porém, nem sempre é possível manifestar abertamente a emoção que inunda a alma, e isso provoca constrangimento. Melhor não.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Apesar de que continua vigente a orientação de ser melhor você manter discrição sobre suas verdadeiras pretensões, o dia de hoje é propício a fazer algumas articulações sociais, renovando contatos e fazendo ligações.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Mesmo que seja pouco o que possa ser feito agora, aproveite tudo que estiver ao seu alcance para colocar ordem e se instrumentalizar para os grandes passos que pretende dar futuramente. Exigir muito de agora seria adverso.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

O divertimento não há de ser considerado uma atividade fútil, porque no fundo, todo ser humano quer viver bem e despreocupadamente, e nem sempre nos damos licença para isso acontecer com naturalidade. É sua vez.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O passado não é apenas uma memória, é uma corrente de energia que empurra você na direção do futuro. O futuro não é apenas uma esperança, é uma corrente de energia que sua alma pode aproveitar para reinventar o passado.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

É decepcionante quando o momento lindo em que as promessas são feitas cai no vazio e nada demais acontece. Porém, a alma continua se interessando em viver esse momento lindo, porque evoca emoções intensas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Agora, que sua alma se sente mais segura e confiante é quando é preciso tomar mais cuidado, porque é lendária sua inclinação a se precipitar sem levar em conta hora e lugar certos para dar início às coisas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A iniciativa pode não ser perfeita, mas pelo menos vai desembolar o meio do campo e abrir perspectivas mais amplas. Por isso, não espere por um momento melhor, aproveite as condições disponíveis. Em frente.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Tem dias que dá uma ansiedade sem nome nem forma, mesmo com tudo estando nos devidos lugares. Procure não conversar com essa ansiedade, deixe ela falando sozinha, a trate tão mal quanto ela trata você.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Se a primeira tentativa de se aproximar às pessoas que podem ajudar com seus projetos não é bem sucedida, evite desistir ou pensar que elas não seriam as pessoas certas. Insista, persista, mas sem chatear ninguém.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)