Horóscopo de hoje 10/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (10/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Procure um lugar retirado do barulho social para pensar direito sobre tudo que veio acontecendo até aqui, e o que está surgindo no horizonte também. Sua alma precisa de serenidade para digerir tudo que percebe.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As pessoas complicam, porém, elas são insubstituíveis, nem mesmo a inteligência artificial as substituirá, porque logo mais nossa humanidade entenderá que a inteligência não é tão somente a capacidade de falar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Quando acontecem facilidades, melhor as aproveitar rapidamente, porque velozes como surgem também desaparecem. Sua mente é complexa e, por isso, tende a complicar, portanto, cuide para que isso não atrapalhe o cenário.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Agora chega a época de sua mente perceber com mais clareza e amplitude tudo que andou acontecendo até aqui, e isso vai ajudar sua alma a desanuviar certos pesos que nada solucionaram e muito complicaram. Em frente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Esta é uma fase decisiva que você faria bem em aproveitar ao máximo, ousando avanços que em outros momentos você teria avaliado como arriscados demais. Porém, nada faça com violência, tudo com muita serenidade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As boas pessoas existem, porque nem são tão raras assim. Acontece apenas que, diante do estado do mundo, as boas pessoas andam mascaradas e fazendo o possível para não serem percebidas, evitando assim serem exploradas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se você se dedicar com afinco e perseverança aos assuntos do seu interesse, nesta parte do caminho é possível colher frutos mais rapidamente do que em outros momentos. Porém, não espere facilidade. Esforço.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Há luz no fim do túnel e não é o trem que vai atropelar você. Essa é a luz da esperança, da renovação do pacto de sua alma com os mistérios da Vida, que de vez em quando parecem castigar, em nome da reinvenção.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Aquilo que puder ser finalizado há de ser considerado prioridade nesta parte do caminho, em nome de você se lançar ao futuro com mais entusiasmo e menos peso provocado por tudo que não admite solução.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A alegria não há de ser uma exceção, mas a regra de todo santo dia de sua existência. A alegria nunca será uma emoção solitária, se você tratar bem as pessoas com que convive, a alegria será compartilhada.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Na hora de fazer as contas bate certo desânimo, porque os quereres são, normalmente, muito maiores do que a capacidade imediata. Isso não tem a menor importância, porque o que vale é você organizar sua vida.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A percepção não é uma atitude passiva, com você recebendo informações dos mundos exterior e interior. A percepção também é uma atitude decisiva, mediante a qual você foca naquilo que pretende compreender.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)