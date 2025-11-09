Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 09/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 09 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, domingo (09/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

 Você pode ter total certeza de suas razões, mas também há de aceitar que a outra parte se encontra na mesma situação, e como resultado, onde deveria haver diálogo há apenas discussões estéreis. Supere.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Eventualmente, suas suspeitas serão confirmadas, mas a confirmação não lhe outorgará o direito de fazer intervenções, porque abrirá diante de seus olhos um panorama ainda mais complexo do que você imaginava.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Poucas pessoas são chatas o tempo inteiro, porque esse seria o caráter delas, porém, quase todas as pessoas passam por momentos em que ficam chatas e críticas demais, sobre coisas que nem precisam. Manobre de acordo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

São tantos detalhes, tantas pontas soltas, que é legítimo sua alma se sentir exausta antes mesmo de colocar mãos à obra. Transcenda esse cansaço abissal e continue em frente com seus propósitos. Vai dar tudo certo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Dentre todas as coisas que entusiasmam você e que poderiam ser postas em marcha a partir de agora, há somente algumas poucas com verdadeiras chances de se consolidar. Portanto, faça uma seleção sábia de perspectivas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

 Essa inquietação que toma conta de sua alma e que produz irritação, já que nada de mais nem de menos acontece, há de ser administrada com suficiente sabedoria para não se tornar motivo de imprudências.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 Evite deixar sua mente com a rédea solta, porque se tornará tão selvagem que você, depois, perderá o controle, e assim, não será você que pensa os pensamentos, mas os pensamentos pensarão você. Inversão de papéis.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Cuide para que tudo seja feito às claras, porque contas bem feitas preservam os bons relacionamentos. Seria contraproducente que, por falta de atenção no momento atual, você se frustrasse com as coisas amanhã.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Mudar de opinião não é errado, mas você precisa aceitar que as pessoas não acolhem de bom grado essa atitude, ao contrário, a criticam e pressionam você para que se mantenha na linha da coerência. Administre.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tome um tempo para ficar a sós com sua própria alma, mas não para se atormentar com os dilemas interiores que provavelmente nunca serão solucionados. Aproveite o tempo da solidão para colocar ordem em sua alma.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Evite se encantar tanto com a simpatia de certas pessoas que sua alma perca o discernimento, porque por trás dos sorrisos agradáveis algumas delas têm segundas e terceiras intenções e você pode cair em golpes.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A ambição sempre jogará um papel predominante na construção do progresso, e não há atalhos ou facilidades excessivas nessa conquista, ao contrário, haverá, isso sim, inúmeros sacrifícios que sua alma terá de fazer.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

