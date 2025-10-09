Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 09/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 09 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (09/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Oração forte de Maria Padilha para abertura de caminhos no amor
Confira a prece para pedir um amor à Maria Padilha, a Senhora das 7 encruzilhadas



image Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé
Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Fazendo pouco, mas fazendo bem, você verá avanços substanciais. Porém, deixando que a preguiça tome conta da mente e negligenciando o que poderia ser feito, então as coisas irão se complicando sem você perceber.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Da próxima vez que sua mente insista em dizer que não haverá tempo para fazer tudo, seja você mais forte do que ela e continue em frente tentando fazer caber seu divertimento e as obrigações no espaço do dia.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Chega uma hora em que se torna necessário fechar os olhos às limitações e se concentrar no que sua alma anseia realizar. Quando conseguir essa façanha, você perceberá uma força renovada surgindo de dentro.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Ainda que certos assuntos tenham sido encarados de um jeito particular o tempo inteiro, é necessário renovar o repertório. Novas atitudes provocarão críticas e contrariedades, mas vale a pena pagar esse preço.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Deposite um voto de confiança em seu futuro e você perceberá os primeiros sinais de que as limitações começam a ser superadas. Você não precisa esperar por acontecimentos específicos, se agarre a esses sinais sutis.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Diante dos impedimentos que certas pessoas impõem, procure contornar a situação com elegância, porque nesta parte do caminho o último que sua alma precisa é se estressar porque as coisas não saem do lugar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Mesmo que o tempo pareça todo tomado por obrigações ineludíveis, não desista dos prazeres que é oportuno satisfazer porque, você verá, há tempo para tudo nesta parte do caminho. Sem ansiedade, satisfaça tudo.
 

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Quem enxerga facilidades é a pessoa que não está na linha de frente, tendo de administrar cada detalhe do processo. Porém, não é hora de perder tempo com discussões e conflitos inúteis, mas de fazer a sua parte.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O espírito prático não há de ser eclipsado por todos os argumentos que a mente levanta, os quais são sensatos, mas acontece que se você continuar refletindo perderá a chance de fazer algo prático para avançar.
 

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Apesar de todos os perrengues que você andou administrando, é interessante que a alma sempre se agarra à esperança, por mais tola que essa possa parecer. A esperança é tola, mas é segura e confiante, isso sim.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Os impedimentos cansam a alma, e parecem eternos, porém, são temporários, e seria melhor que você adquirisse essa lucidez o quanto antes, para não ficar perdendo tempo com ansiedades inúteis e contraproducentes.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Sendo possível suavizar suas atitudes, evite hesitar ou teimar em continuar do mesmo jeito com seu comportamento. Aproveite a oportunidade para olhar a realidade de um jeito mais suave, leve e alegre.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira , editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda