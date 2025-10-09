Horóscopo de hoje 09/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 09 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (09/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Fazendo pouco, mas fazendo bem, você verá avanços substanciais. Porém, deixando que a preguiça tome conta da mente e negligenciando o que poderia ser feito, então as coisas irão se complicando sem você perceber.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Da próxima vez que sua mente insista em dizer que não haverá tempo para fazer tudo, seja você mais forte do que ela e continue em frente tentando fazer caber seu divertimento e as obrigações no espaço do dia.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Chega uma hora em que se torna necessário fechar os olhos às limitações e se concentrar no que sua alma anseia realizar. Quando conseguir essa façanha, você perceberá uma força renovada surgindo de dentro.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Ainda que certos assuntos tenham sido encarados de um jeito particular o tempo inteiro, é necessário renovar o repertório. Novas atitudes provocarão críticas e contrariedades, mas vale a pena pagar esse preço.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Deposite um voto de confiança em seu futuro e você perceberá os primeiros sinais de que as limitações começam a ser superadas. Você não precisa esperar por acontecimentos específicos, se agarre a esses sinais sutis.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Diante dos impedimentos que certas pessoas impõem, procure contornar a situação com elegância, porque nesta parte do caminho o último que sua alma precisa é se estressar porque as coisas não saem do lugar.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Mesmo que o tempo pareça todo tomado por obrigações ineludíveis, não desista dos prazeres que é oportuno satisfazer porque, você verá, há tempo para tudo nesta parte do caminho. Sem ansiedade, satisfaça tudo.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Quem enxerga facilidades é a pessoa que não está na linha de frente, tendo de administrar cada detalhe do processo. Porém, não é hora de perder tempo com discussões e conflitos inúteis, mas de fazer a sua parte.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
O espírito prático não há de ser eclipsado por todos os argumentos que a mente levanta, os quais são sensatos, mas acontece que se você continuar refletindo perderá a chance de fazer algo prático para avançar.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Apesar de todos os perrengues que você andou administrando, é interessante que a alma sempre se agarra à esperança, por mais tola que essa possa parecer. A esperança é tola, mas é segura e confiante, isso sim.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Os impedimentos cansam a alma, e parecem eternos, porém, são temporários, e seria melhor que você adquirisse essa lucidez o quanto antes, para não ficar perdendo tempo com ansiedades inúteis e contraproducentes.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Sendo possível suavizar suas atitudes, evite hesitar ou teimar em continuar do mesmo jeito com seu comportamento. Aproveite a oportunidade para olhar a realidade de um jeito mais suave, leve e alegre.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira , editor web de OLiberal.com)
