Horóscopo de hoje 09/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (09/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Fazer as coisas por impulso é um comportamento que, em seu caso, costuma dar bastante certo, descontando os mortos e feridos que ficam no caminho. Dessa vez, porém, seria melhor você se aquietar e poupar. Melhor seria.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O cansaço nem sempre é físico, há momentos, como agora, em que a exaustão vem de dentro, é de natureza existencial, resultado de tantos sapos engolidos e de quereres insatisfeitos ao longo da existência. Administre.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Por mais que sua alma esteja convencida de estar com a razão, este não é um momento propício para fazer valer essa razão, mas atuar de maneira condescendente, compreendendo a ignorância alheia. Deixe acontecer.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Observe que, talvez, seus esforços fiquem curtos, já que as circunstâncias não estão ajudando, pelo contrário. Diante desse cenário, procure manter a presença de espírito, ciente de que a situação é passageira.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Por mais que sua alma se sinta motivada a colocar em marcha o que tem em mente sem mais delongas, procure observar melhor o cenário e verificar se esse impulso é pertinente, tendo em vista como as coisas estão.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Prefira a solidão, porque essa será a melhor companhia para hoje. Não é que as pessoas atrapalhem, mas num dia como hoje elas estariam fora do eixo e contaminariam a vontade de colocar tudo em ordem que sua alma tem.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há dias em que as pessoas certas falam coisas erradas ou se comportam de maneira errática. Ofereça um desconto a elas e perceba que, talvez, você também esteja se comportando assim aos olhos de outrem. Serenidade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Talvez seja melhor você tomar distância e não investir tanto esforço para fazer acontecer suas pretensões. Hoje é um daqueles dias em que o tiro tende a sair pela culatra, por isso seria melhor se poupar ao máximo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando você fala claramente e mesmo assim as pessoas não entendem ou, pior, interpretam tudo da forma mais errada possível, mais sábio é tomar distância e esperar por um momento melhor para se fazer entender.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há horas em que é melhor decretar a despreocupação, a despeito de haver uma longa lista de justificativas para você se preocupar e, talvez, exatamente por isso. A despreocupação precisa ser decidida.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Procure manter a cabeça no lugar, porque em geral haverá muita gente a perdendo, e por questões que nem mereceriam tamanha balbúrdia. Seja você o porto seguro onde as pessoas encontrem um pouco de sabedoria. Aí sim!

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há dias em que, apesar de haver boa disposição e atenção de sua parte, as circunstâncias não facilitam nada e isso se converte num desafio para sua alma preservar o bom humor e a boa vontade de acertar tudo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)