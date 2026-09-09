Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 09/09: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 09 de setembro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (09/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Veja como fazer a simpatia poderosa da canela para atrair dinheiro
Hoje, (01/04) é o dia ideal para realizar a simpatia de soprar canela, que pode ser repetida todos os meses do ano


image Saiba como fazer a simpatia da chave embaixo do travesseiro para abrir caminhos
Ação é atribuída a São Pedro e promete resultados poderosos para quem realiza

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Fazer as coisas por impulso é um comportamento que, em seu caso, costuma dar bastante certo, descontando os mortos e feridos que ficam no caminho. Dessa vez, porém, seria melhor você se aquietar e poupar. Melhor seria.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O cansaço nem sempre é físico, há momentos, como agora, em que a exaustão vem de dentro, é de natureza existencial, resultado de tantos sapos engolidos e de quereres insatisfeitos ao longo da existência. Administre.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Por mais que sua alma esteja convencida de estar com a razão, este não é um momento propício para fazer valer essa razão, mas atuar de maneira condescendente, compreendendo a ignorância alheia. Deixe acontecer.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Observe que, talvez, seus esforços fiquem curtos, já que as circunstâncias não estão ajudando, pelo contrário. Diante desse cenário, procure manter a presença de espírito, ciente de que a situação é passageira.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Por mais que sua alma se sinta motivada a colocar em marcha o que tem em mente sem mais delongas, procure observar melhor o cenário e verificar se esse impulso é pertinente, tendo em vista como as coisas estão.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Prefira a solidão, porque essa será a melhor companhia para hoje. Não é que as pessoas atrapalhem, mas num dia como hoje elas estariam fora do eixo e contaminariam a vontade de colocar tudo em ordem que sua alma tem.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há dias em que as pessoas certas falam coisas erradas ou se comportam de maneira errática. Ofereça um desconto a elas e perceba que, talvez, você também esteja se comportando assim aos olhos de outrem. Serenidade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Talvez seja melhor você tomar distância e não investir tanto esforço para fazer acontecer suas pretensões. Hoje é um daqueles dias em que o tiro tende a sair pela culatra, por isso seria melhor se poupar ao máximo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando você fala claramente e mesmo assim as pessoas não entendem ou, pior, interpretam tudo da forma mais errada possível, mais sábio é tomar distância e esperar por um momento melhor para se fazer entender.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há horas em que é melhor decretar a despreocupação, a despeito de haver uma longa lista de justificativas para você se preocupar e, talvez, exatamente por isso. A despreocupação precisa ser decidida.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Procure manter a cabeça no lugar, porque em geral haverá muita gente a perdendo, e por questões que nem mereceriam tamanha balbúrdia. Seja você o porto seguro onde as pessoas encontrem um pouco de sabedoria. Aí sim!

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há dias em que, apesar de haver boa disposição e atenção de sua parte, as circunstâncias não facilitam nada e isso se converte num desafio para sua alma preservar o bom humor e a boa vontade de acertar tudo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

astral

horóscopo

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda