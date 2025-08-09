Horóscopo de hoje 09/08: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar neste sábado, 09 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sábado (09/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
As pessoas precisam de estímulos para saírem dessa condição presa a etiquetas e protocolos, para agirem com mais fibra, com emoções viscerais que revelem suas verdadeiras intenções e, assim, o jogo ficar claro.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
O dia a dia também deveria ser um espaço no qual sua alma se nutrisse de regozijo constante, de beleza e de todas as graças sonhadas. Não deveria haver esse abismo entre o ritmo cotidiano e seus grandes sonhos.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Fazer o que tiver vontade e ainda por cima haver boa receptividade da parte das pessoas envolvidas, essa não é uma situação comum de acontecer, e se a oportunidade se der, melhor aproveitar logo sem pensar.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Por mais que você envolva seu corpo e alma na tentativa de atrair as pessoas às razões que precisam ser esclarecidas e adotadas, não há garantia de bom recebimento, porque as pessoas andam ocupadas com outras coisas.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
O convencimento sobre suas razões é sagrado, porque é assim que funciona o processo de identidade no qual a consciência joga um papel preponderante. Considere, porém, que as razões alheias também são convencidas.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Use menos os raciocínios lógicos e se permita agir visceralmente, sem temer as consequências nem se apegar a determinados resultados. Experiente este momento com confiança e se entregue ao fluxo misterioso da vida.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Em alguns momentos as pessoas nem precisam falar, porque se conectam telepaticamente e vivem momentos de comunhão, ainda que seus corpos não estejam próximos. Esses momentos são dignos de ser conservados na memória.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Os sentimentos que ficam ocultos por trás das etiquetas e protocolos gritam a verdade, mas de um jeito que, por enquanto, não pode ser abertamente expresso, porque senão criariam comoções que se descontrolariam.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Há momentos mágicos em que as pessoas se entendem sem fazer grande esforço, porque experimentam uma comunhão que não acontece normalmente. Procure fazer bom uso desses raros momentos, porque são preciosos.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Um momento de descontrole pode ser gostoso, porque sua alma se entrega confiante ao que der e vier, e do jeito que anda tudo, com certeza daria e viria muita coisa, de todos os gostos. São experiências renovadoras.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Há momentos em que a alma gostaria de elevar a voz para se fazer ouvir, porque pretende transmitir suas experiências de elevação e regozijo para todo mundo ouvir. Que as pessoas participem ou não, é outra história.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Quando o coração e as vísceras fervem de vontade de fazer qualquer coisa que o valha, nunca haverá obstáculos suficientes no céu ou na terra para você desistir das intenções. Que essa força siga pelo bom caminho!
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA