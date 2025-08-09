Horóscopo de hoje 09/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (09/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As pessoas precisam de estímulos para saírem dessa condição presa a etiquetas e protocolos, para agirem com mais fibra, com emoções viscerais que revelem suas verdadeiras intenções e, assim, o jogo ficar claro.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O dia a dia também deveria ser um espaço no qual sua alma se nutrisse de regozijo constante, de beleza e de todas as graças sonhadas. Não deveria haver esse abismo entre o ritmo cotidiano e seus grandes sonhos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Fazer o que tiver vontade e ainda por cima haver boa receptividade da parte das pessoas envolvidas, essa não é uma situação comum de acontecer, e se a oportunidade se der, melhor aproveitar logo sem pensar.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Por mais que você envolva seu corpo e alma na tentativa de atrair as pessoas às razões que precisam ser esclarecidas e adotadas, não há garantia de bom recebimento, porque as pessoas andam ocupadas com outras coisas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O convencimento sobre suas razões é sagrado, porque é assim que funciona o processo de identidade no qual a consciência joga um papel preponderante. Considere, porém, que as razões alheias também são convencidas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Use menos os raciocínios lógicos e se permita agir visceralmente, sem temer as consequências nem se apegar a determinados resultados. Experiente este momento com confiança e se entregue ao fluxo misterioso da vida.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Em alguns momentos as pessoas nem precisam falar, porque se conectam telepaticamente e vivem momentos de comunhão, ainda que seus corpos não estejam próximos. Esses momentos são dignos de ser conservados na memória.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os sentimentos que ficam ocultos por trás das etiquetas e protocolos gritam a verdade, mas de um jeito que, por enquanto, não pode ser abertamente expresso, porque senão criariam comoções que se descontrolariam.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há momentos mágicos em que as pessoas se entendem sem fazer grande esforço, porque experimentam uma comunhão que não acontece normalmente. Procure fazer bom uso desses raros momentos, porque são preciosos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Um momento de descontrole pode ser gostoso, porque sua alma se entrega confiante ao que der e vier, e do jeito que anda tudo, com certeza daria e viria muita coisa, de todos os gostos. São experiências renovadoras.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Há momentos em que a alma gostaria de elevar a voz para se fazer ouvir, porque pretende transmitir suas experiências de elevação e regozijo para todo mundo ouvir. Que as pessoas participem ou não, é outra história.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Quando o coração e as vísceras fervem de vontade de fazer qualquer coisa que o valha, nunca haverá obstáculos suficientes no céu ou na terra para você desistir das intenções. Que essa força siga pelo bom caminho!

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)