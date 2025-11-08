Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 08/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sábado, 08 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, sábado (08/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Os diálogos se transformam rapidamente em discussões, pelo mero fato de as partes envolvidas não terem a boa vontade de se entenderem. Enquanto isso perdurar, não haverá sossego para ninguém. Deixe o tempo atuar.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Você pode contar histórias e as pessoas acreditarem nelas, mas, no fundo, sua alma continuará insegura, ciente de que está apenas ganhando tempo. Não é algo negativo de acontecer, porém, é bom não se acostumar com isso.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Os inconvenientes que certas pessoas provocam podem não ser intencionais, mas provocam perturbações mesmo assim. Agora você vai precisar administrar esse cenário com a maior sabedoria e tolerância possíveis.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É certo que nesta parte do caminho você vai se irritar com tanta picuinha acontecendo, mas se você respirar fundo e aceitar o que acontece sem resistir, verá que tudo pode ser solucionado com relativa facilidade. Em frente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Às vezes seria melhor não ter tantas opções pela frente, porque isso facilitaria a escolha. Diante da multiplicidade de opções, o melhor a fazer é respirar fundo e confiar que uma certa demora para responder será benéfica.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A vontade de mudar e de se renovar é sagrada, mas provavelmente você não encontre, no momento atual, um cenário propício para a colocar em prática. Por isso, melhor continuar desenhando na imaginação o que você quer.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 As hipóteses são diversas e todas parecem acertar no ponto, porém, se fossem tão certas assim sua alma deixaria de ter dúvidas, e isso não está acontecendo. Portanto, ouça tudo, mas continue investigando com mais profundidade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Fazer contas é imprescindível, porém, se angustiar com o resultado dessas é algo que sua alma precisa driblar, porque os recursos materiais são dinâmicos, pode faltar um tanto hoje, mas amanhã as coisas se resolvem.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Você tem margem de manobra para usar seu livre arbítrio e mudar de opinião sobre o andamento das coisas. Porém, essa atitude não será bem acolhida pelas pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Administre.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ainda que sua alma seja atormentada por dilemas tão profundos que provavelmente não haja como os solucionar numa só existência, isso não há de se converter em justificativa para deter todo o movimento.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 Nem sempre dá para ter companhias agradáveis e simpáticas com quem compartilhar o caminho, às vezes a necessidade, que é a verdadeira mãe do destino, coloca gente em nosso caminho que gostaríamos de ver pelas costas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Foque no que seja possível, ainda que esteja distante do desejável, porque nesta parte do caminho sua alma precisa avançar o máximo possível na direção de suas pretensões, fazendo sacrifícios, se necessários.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

