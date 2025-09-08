Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 08/09: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 08 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (08/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Se os instrumentos que outrora serviam para você garantir os resultados pretendidos não produzem mais o mesmo efeito, chegou a hora de você se desapegar desses e começar a investigar novos e melhores instrumentos.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se todo mundo entrasse em algum tipo de entendimento, mesmo que temporário, os avanços seriam substanciais. Porém, às vezes dá a impressão de que o esporte predileto de nossa humanidade é o conflito. Ou não?

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os sacrifícios que você fez no passado começam a dar frutos, mas cuide para não dormir sobre os louros, porque ainda há muito caminho pela frente. Em vez de se regozijar com os resultados, continue batalhando.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É notável que as questões cruciais que produzem os conflitos nunca são postas sobre a mesa com sinceridade. Em seu defeito, se fala muito de coisas que parecem importantes, mas que não são o ponto decisivo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Segurança e insegurança andam de mãos dadas nesta parte do caminho, o que agrega bastante estresse à sua alma. Não importa, porque pelo menos há avanços consistentes, mesmo que à duras penas. Continue em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As melhores perspectivas dependem da qualidade das parcerias que você conseguir consolidar nesta parte do caminho, independentemente de que para isso, em alguns momentos, seja necessário administrar vários conflitos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Seria algo fora de tom se você abrisse seu coração e confessasse a verdadeira natureza de suas intenções e ideações, porque ainda que fossem legítimas e nobres, as pessoas não conseguiriam administrar o impacto.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os recursos humanos são preciosos, mas é interessante notar que as pessoas não se valorizam mutuamente, e que, ao contrário, se tratem como peças descartáveis. Assim caminha a humanidade em direção à decadência.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Você pode ter lindas ideias circulando pela alma, mas no fim das contas, você será apenas aquilo que se atrever a manifestar e a colocar em prática. As ideias são intangíveis e só se compartilham na prática.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há horas em que a mente parece ficar tão lúcida que consegue resolver todas as equações da misteriosa vida, e há horas em que o embotamento toma conta e nada fica claro. Aproveite os momentos luminosos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

É ótimo que sua alma se sinta mais segura e confortável diante dos desafios, mas também é necessário que essa medida de segurança não se transforme numa zona de conforto na qual você se acomode e deixe de atuar.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As tensões que sua alma suporta não são necessariamente negativas, elas prenunciam tempos de maior atividade, de um tipo que ainda não é possível distinguir com clareza. Os pressentimentos, contudo, são reais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

