Horóscopo de hoje 08/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (08/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Se os instrumentos que outrora serviam para você garantir os resultados pretendidos não produzem mais o mesmo efeito, chegou a hora de você se desapegar desses e começar a investigar novos e melhores instrumentos.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se todo mundo entrasse em algum tipo de entendimento, mesmo que temporário, os avanços seriam substanciais. Porém, às vezes dá a impressão de que o esporte predileto de nossa humanidade é o conflito. Ou não?

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os sacrifícios que você fez no passado começam a dar frutos, mas cuide para não dormir sobre os louros, porque ainda há muito caminho pela frente. Em vez de se regozijar com os resultados, continue batalhando.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É notável que as questões cruciais que produzem os conflitos nunca são postas sobre a mesa com sinceridade. Em seu defeito, se fala muito de coisas que parecem importantes, mas que não são o ponto decisivo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Segurança e insegurança andam de mãos dadas nesta parte do caminho, o que agrega bastante estresse à sua alma. Não importa, porque pelo menos há avanços consistentes, mesmo que à duras penas. Continue em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As melhores perspectivas dependem da qualidade das parcerias que você conseguir consolidar nesta parte do caminho, independentemente de que para isso, em alguns momentos, seja necessário administrar vários conflitos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Seria algo fora de tom se você abrisse seu coração e confessasse a verdadeira natureza de suas intenções e ideações, porque ainda que fossem legítimas e nobres, as pessoas não conseguiriam administrar o impacto.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os recursos humanos são preciosos, mas é interessante notar que as pessoas não se valorizam mutuamente, e que, ao contrário, se tratem como peças descartáveis. Assim caminha a humanidade em direção à decadência.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Você pode ter lindas ideias circulando pela alma, mas no fim das contas, você será apenas aquilo que se atrever a manifestar e a colocar em prática. As ideias são intangíveis e só se compartilham na prática.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há horas em que a mente parece ficar tão lúcida que consegue resolver todas as equações da misteriosa vida, e há horas em que o embotamento toma conta e nada fica claro. Aproveite os momentos luminosos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

É ótimo que sua alma se sinta mais segura e confortável diante dos desafios, mas também é necessário que essa medida de segurança não se transforme numa zona de conforto na qual você se acomode e deixe de atuar.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As tensões que sua alma suporta não são necessariamente negativas, elas prenunciam tempos de maior atividade, de um tipo que ainda não é possível distinguir com clareza. Os pressentimentos, contudo, são reais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)