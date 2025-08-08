Horóscopo de hoje 08/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (08/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Fazer concessões é a parte difícil de todo relacionamento, porque você pode até fazer isso com carinho e devoção, porém, a conta vai chegar em algum momento do futuro. Por isso, estude bem as concessões que pretende fazer.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Nem tudo é como você gostaria, mas as coisas andam, e só isso importa, pois, considerando que o mundo está como está, só de conseguir dinamizar os assuntos que lhe interessam já há de ser considerada uma vitória.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Que sua alma esteja de prontidão para o que der e vier é um bom sinal de melhoria. O mundo, porém, com sua complexidade crescente, continua atrapalhando bastante a execução da boa vontade de todas as pessoas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Suas certezas podem ser corretas, porém, não garantem que as pessoas as compartilhem nem muito menos que elas também as achem tão corretas assim. Há uma discrepância entre suas sensações e os pensamentos alheios.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Dizer as palavras certas é importante, porque assim você tem clareza sobre o que precisa ser feito. Agora, que as palavras se transformem em ações eficientes, aí é outro assunto, mais difícil de controlar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Algumas coisas fluem com facilidade enquanto outras travam sem chance de voltar ao normal. Agora é quando sua alma precisa selecionar as ações que vai empreender para evitar se meter em encrencas desnecessárias.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Quando lhe pareça ter tudo sob controle, será o momento em que você terá de redobrar a atenção, porque do jeito que as coisas andam você pode até dominar o que está ao seu alcance, mas é impossível dominar o cenário todo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Em sua mente parece estar tudo resolvido e o panorama claro como água de nascente. Porém, essa clareza toda não está garantindo que você consiga executar ações eficientes que sejam fiel reflexo dela. Discrepância.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Continue seu trabalho de articular bons relacionamentos que sirvam aos seus interesses e promovam progresso para todas as pessoas envolvidas, porém, mantenha os olhos atentos, porque o caminho não é suave nem fácil.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você, fazendo a sua parte com carinho e atenção, será mais do que suficiente para garantir que não haja interrupções. Porém, isso também significará você fazer sacrifícios, porque nem todo mundo faz sua parte.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Faça o que brindar com mais regozijo à sua alma, porém, desconfie de que o caminho seja todo leve e divertido, porque há coisas que sua alma não pode controlar e estão nas mãos do misterioso destino. É assim.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Um passo para frente, outro para trás e vários outros aleatoriamente em muitos sentidos diferentes. Procure se adaptar da melhor maneira possível a esse tempo louco que nossa humanidade vive atualmente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)