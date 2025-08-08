Horóscopo de hoje 08/08: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 08 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (08/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Fazer concessões é a parte difícil de todo relacionamento, porque você pode até fazer isso com carinho e devoção, porém, a conta vai chegar em algum momento do futuro. Por isso, estude bem as concessões que pretende fazer.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Nem tudo é como você gostaria, mas as coisas andam, e só isso importa, pois, considerando que o mundo está como está, só de conseguir dinamizar os assuntos que lhe interessam já há de ser considerada uma vitória.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Que sua alma esteja de prontidão para o que der e vier é um bom sinal de melhoria. O mundo, porém, com sua complexidade crescente, continua atrapalhando bastante a execução da boa vontade de todas as pessoas.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Suas certezas podem ser corretas, porém, não garantem que as pessoas as compartilhem nem muito menos que elas também as achem tão corretas assim. Há uma discrepância entre suas sensações e os pensamentos alheios.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Dizer as palavras certas é importante, porque assim você tem clareza sobre o que precisa ser feito. Agora, que as palavras se transformem em ações eficientes, aí é outro assunto, mais difícil de controlar.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Algumas coisas fluem com facilidade enquanto outras travam sem chance de voltar ao normal. Agora é quando sua alma precisa selecionar as ações que vai empreender para evitar se meter em encrencas desnecessárias.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Quando lhe pareça ter tudo sob controle, será o momento em que você terá de redobrar a atenção, porque do jeito que as coisas andam você pode até dominar o que está ao seu alcance, mas é impossível dominar o cenário todo.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Em sua mente parece estar tudo resolvido e o panorama claro como água de nascente. Porém, essa clareza toda não está garantindo que você consiga executar ações eficientes que sejam fiel reflexo dela. Discrepância.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Continue seu trabalho de articular bons relacionamentos que sirvam aos seus interesses e promovam progresso para todas as pessoas envolvidas, porém, mantenha os olhos atentos, porque o caminho não é suave nem fácil.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Você, fazendo a sua parte com carinho e atenção, será mais do que suficiente para garantir que não haja interrupções. Porém, isso também significará você fazer sacrifícios, porque nem todo mundo faz sua parte.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Faça o que brindar com mais regozijo à sua alma, porém, desconfie de que o caminho seja todo leve e divertido, porque há coisas que sua alma não pode controlar e estão nas mãos do misterioso destino. É assim.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Um passo para frente, outro para trás e vários outros aleatoriamente em muitos sentidos diferentes. Procure se adaptar da melhor maneira possível a esse tempo louco que nossa humanidade vive atualmente.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA