Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 08/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 08 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (08/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Fazer concessões é a parte difícil de todo relacionamento, porque você pode até fazer isso com carinho e devoção, porém, a conta vai chegar em algum momento do futuro. Por isso, estude bem as concessões que pretende fazer.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Nem tudo é como você gostaria, mas as coisas andam, e só isso importa, pois, considerando que o mundo está como está, só de conseguir dinamizar os assuntos que lhe interessam já há de ser considerada uma vitória.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Que sua alma esteja de prontidão para o que der e vier é um bom sinal de melhoria. O mundo, porém, com sua complexidade crescente, continua atrapalhando bastante a execução da boa vontade de todas as pessoas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Suas certezas podem ser corretas, porém, não garantem que as pessoas as compartilhem nem muito menos que elas também as achem tão corretas assim. Há uma discrepância entre suas sensações e os pensamentos alheios.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Dizer as palavras certas é importante, porque assim você tem clareza sobre o que precisa ser feito. Agora, que as palavras se transformem em ações eficientes, aí é outro assunto, mais difícil de controlar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Algumas coisas fluem com facilidade enquanto outras travam sem chance de voltar ao normal. Agora é quando sua alma precisa selecionar as ações que vai empreender para evitar se meter em encrencas desnecessárias.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Quando lhe pareça ter tudo sob controle, será o momento em que você terá de redobrar a atenção, porque do jeito que as coisas andam você pode até dominar o que está ao seu alcance, mas é impossível dominar o cenário todo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Em sua mente parece estar tudo resolvido e o panorama claro como água de nascente. Porém, essa clareza toda não está garantindo que você consiga executar ações eficientes que sejam fiel reflexo dela. Discrepância.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Continue seu trabalho de articular bons relacionamentos que sirvam aos seus interesses e promovam progresso para todas as pessoas envolvidas, porém, mantenha os olhos atentos, porque o caminho não é suave nem fácil.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você, fazendo a sua parte com carinho e atenção, será mais do que suficiente para garantir que não haja interrupções. Porém, isso também significará você fazer sacrifícios, porque nem todo mundo faz sua parte.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Faça o que brindar com mais regozijo à sua alma, porém, desconfie de que o caminho seja todo leve e divertido, porque há coisas que sua alma não pode controlar e estão nas mãos do misterioso destino. É assim.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Um passo para frente, outro para trás e vários outros aleatoriamente em muitos sentidos diferentes. Procure se adaptar da melhor maneira possível a esse tempo louco que nossa humanidade vive atualmente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda