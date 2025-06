Horóscopo de hoje 08/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo 08/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Enquanto houver movimento e dinamismo, você aproveitará o melhor que este momento pode lhe oferecer. Lute contra a inércia que leva corpos e almas a se aquietarem e encontrarem um lugar onde se esconder da vida. Isso não.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

O cenário é perfeito, as pessoas podem estar misturadas, porém, há gente muito boa por perto, só falta você selecionar as atitudes que vai tomar nos próximos dias, para consolidar o bom andamento de seus interesses.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Esse surto de generosidade há de ser administrado com sabedoria, porque é, ao mesmo tempo, positivo no sentido de melhorar seus relacionamentos, mas também negativo porque as pessoas podem explorar você. Certeza.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Todas essas coisas lindas e maravilhosas que você imagina na solidão de seu coração hão de encontrar uma maneira de se manifestar e, assim, ser compartilhadas também. Por enquanto, continue amadurecendo as ideias.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

O barulho social é positivo, porque agora há pessoas compreensivas ao seu lado, talvez nem todas perfeitas, mas pelo menos confiáveis o suficiente para sua alma se sentir bem acompanhada, recebendo apoio e incentivo.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Coisas boas vêm vindo por aí, mas precisam encontrar você. Portanto, não se esconda por trás de sua rotina, procure se motivar para quebrar o ritmo do dia a dia e sair por aí em busca de coincidências significativas.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Nem sempre a gente se motiva a mudar e melhorar porque as coisas estão ruins. Há momentos, e para você um desses é agora, em que é possível se lançar à aventura porque a alma está motivada por um entusiasmo positivo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Fazer grandes investimentos não é garantia de progresso, em muitos casos seria melhor poupar recursos e fazer pequenos investimentos ao longo de muito tempo do que dar passos enormes logo de saída. Pense bem.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As boas pessoas que circulam pela sua vida hão de ser valorizadas, para que se sintam confortáveis com você e não queiram ir buscar melhores condições em outros relacionamentos. Trate bem as boas pessoas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Para que o melhor deste momento não passe despercebido, procure observar os detalhes, assim como também sua alma ficar atenta a esses sinais, feitos coincidências, que em geral não chamam muito a atenção.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Você já sabe que este é um momento de alegria, porque essa virtude circula através da alma, mesmo não havendo razões concretas para ela aparecer. A alegria é assim mesmo, livre e independente das circunstâncias.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Para você desfrutar das coisas boas que a vida apresenta, é preciso ir além da nuvem de ressentimentos, medos e rancores que azeda a percepção. É importante você manter sua mente cheia de puras intenções. Aí sim!

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com