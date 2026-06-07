Horóscopo de hoje 07/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (07/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

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Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As perspectivas não poderiam ser melhores, mas são abstratas, isto é, ainda não encontraram o fio condutor que as transforme em realidades concretas. Ideias abstratas são apenas o início do caminho. Em frente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Todo mundo pensa, mas nem todo mundo tem domínio sobre o que pensa, dando a impressão de que os pensamentos se pensam sozinhos em vez de haver uma alma interior que pensa. Procure se focar na alma interior que você é.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Foque nos assuntos práticos, valorizando o que você produz, sem necessidade de garantir o sustento básico através de cada serviço que oferecer, mas entendendo que é através do somatório de tudo que as coisas se resolvem.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Seria ingênuo de sua parte esperar que as pessoas reconheçam sua generosidade, mesmo porque nem todas suas atitudes são desse calibre, as virtudes se misturam com atitudes nem tão virtuosas assim. Somos todos humanos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As boas coisas que por enquanto parecem escorrer entre seus dedos continuarão disponíveis quando a fase de adversidades finalizar, e se por essas coisas estranhas do destino demorar, nem isso há de preocupar você.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os bons sentimentos hão de ser preservados e estimulados, porque são a liga que une as pessoas, mesmo que essa união seja também motivada por interesses materiais. Os bons sentimentos dão vida aos interesses materiais.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As boas coisas que a vida tem para lhe oferecer não cairão no seu quintal como por artes mágicas, mas serão resultado de você se empenhar ao máximo nos próximos dias, dando seu melhor para obter essas coisas boas.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

As perspectivas futuras se desenham muito bem e produzem entusiasmo, mas o futuro não é agora, e para esse não ser apenas uma ilusão, no aqui e agora você precisa começar a se movimentar de acordo. Em frente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os investimentos que sua alma precisa fazer nesta parte do caminho são importantes o suficiente para levantar questões sobre se vai ou não dar certo. Impossível saber os resultados agora, precisa haver confiança.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você não precisa estar no domínio o tempo inteiro, nesta parte do caminho seria sábio oferecer espaço e voz às pessoas de seu círculo mais próximo, porque assim haverá harmonia e todo mundo será valorizado.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A harmonia só pode ser construída sobre a discordância, porque se não houver contraste a alma nem se movimentaria na direção de qualquer cenário que lembre harmonia. Os conflitos têm sua razão de ser, e não é a da irritação.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A alegria é sempre a prova dos nove de que as coisas estão indo bem, apesar de haver contrariedades e circunstâncias adversas. Para o bem viver, é mais importante a atitude interna do que as circunstâncias. Em frente.



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)