Horóscopo de hoje 07/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira 07/05 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Alguns relacionamentos são construídos em torno da utilidade que esses brindam, com destino certo. Nada de errado nisso, as pessoas podem ajudar umas às outras sem que necessariamente isso seja avaliado afetivamente.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Um pouco de alegria vai resolver muito do que angustia você, porque esse sentimento se alimenta da falta de alegria, e se você observar bem ao seu redor, há muitas coisas que dão razão para você ficar alegre.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Coloque ponto final no que estiver ao seu alcance, para poder seguir rumo ao futuro com a alma mais leve, sem tanta coisa amarrando seus movimentos. O ponto final é a atitude que brinda com supremo alívio à alma.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

É impossível deixar de pensar, porque, inclusive, há tantas coisas em andamento, que a mente fica fazendo conjecturas sem parar. Porém, mesmo não sendo possível deixar de pensar, é possível aprender a pensar bem.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Agora você desfruta de uma medida mais ampla de segurança, porém, considerando o cenário complicado pelo qual você vem transitando nos últimos tempos, é preciso aproveitar essa medida de segurança com prudência.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Hoje é um bom dia para você tomar algumas atitudes concretas e iniciar movimentos que permitam realizar algo, mesmo que não seja grandioso nem muito relevante. Tomar iniciativas é uma forma de construir o destino.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A alma precisa se retrair e ficar à sós consigo mesma, e se não houver chance de isso acontecer formalmente, pelo menos, então, procure ter o silêncio como seu maior aliado neste dia. Em boca fechada não entram moscas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para você saber quem você é de verdade, observe a natureza dos relacionamentos em que você investe muito do seu tempo, porque em volta desses descobrirá suas verdadeiras intenções e a natureza de suas pretensões.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Escolha alguma dentre todas as tarefas que ficaram atrasadas, e se dedique a colocar em dia os assuntos relativos a essas. Você não precisa abraçar o mundo e resolver tudo de uma vez só, cada coisa em seu devido lugar.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ampliar o entendimento é necessário, porque enquanto a mente fica dando voltas em torno dos mesmos argumentos de sempre, a alma vai secando e os relacionamentos também. Amplie o entendimento, é tudo diferente.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

De vez em quando dá um nervoso que não tem razão de acontecer, mas como a mente não para quieta, ela descobre razões para esse nervoso, só que na sua maior parte são conexões fantasiosas que precisam ser descartadas

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Alguns entendimentos são possíveis, mas procure não forçar demais as coisas para que se ajustem às suas pretensões. Os entendimentos entre as pessoas só acontecem quando há equilíbrio entre as demandas e as concessões.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pieres, editora web de OLiberal.com