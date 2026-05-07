Horóscopo de hoje 07/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (07/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Essas pessoas que só ficam criticando sua atuação se comportam assim porque carecem do atrevimento que caracteriza os movimentos que você coloca em marcha. Faça ouvidos surdos a essas críticas e siga em frente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Apesar de você ter verdades para expressar é preciso medir o cenário para verificar se é oportuno você se expressar abertamente, ou se não seria o caso de fazer algumas sondagens discretas antes de se manifestar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os riscos envolvidos nesta parte do caminho evocam temores antigos, desproporcionais aos acontecimentos em curso. Tenha isso em mente para não se alongar nas conversas interiores com esses temores. Despreze.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Ajustar contas com certas pessoas se tornou inevitável, o assunto é encontrar o lugar e a hora certas, para que o ajuste não se torne impróprio e se volte contra você. O que é justo e certo há de ser empreendido.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As pequenas coisas contam mais do que os grandes objetivos neste momento, portanto, preste atenção aos detalhes de tudo em que você se envolver agora, porque aí reside o perigo tanto quanto, também, a vitória.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O bem-estar que sua alma precisa nesta parte do caminho será encontrado na resolução das tarefas em andamento, porque quando sua alma percebe que está tudo certo, ela se regozija. É assim que tudo fica no devido lugar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Busque os lugares e pessoas com que sua alma se sinta segura e confortável, porque nesta parte do caminho você precisa de proteção para, inclusive, poder se lançar à luta depois com mais vigor e firmeza. É por aí.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A diversidade de assuntos que se apresentam ao mesmo tempo produz distração, mas agora é o momento de aceitar essa condição em vez de sua alma forçar um foco que daria muito trabalho sustentar, e que desgastaria.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Defenda seus interesses, mas não espere que as pessoas lhe ofereçam de mão beijada suas pretensões, porque elas também têm o interesse delas e em muitos casos são discordantes com os seus. Complexidade.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Esperar que as coisas fiquem melhores não seria a melhor atitude para este momento. Tome as iniciativas necessárias, se adiante aos acontecimentos, se torne independente das circunstâncias, tome as rédeas do destino.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Para garantir o equilíbrio de energia que a demanda do dia a dia faz, agora é necessário você tomar distância de tudo e de todos, e se isso não puder ser feito objetivamente, ao menos o faça na dimensão subjetiva.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O poder da mente é indiscutível, porém tem hora e lugar certos para funcionar, porque em alguns momentos, em vez de se apoiar no poder da mente você precisa, como agora, consolidar laços sociais de solidariedade.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)