Horóscopo de hoje 06/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (06/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e a previsão e as reflexões que os astros trazem para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ainda que as experiências profundas não vinguem e passem mais rapidamente do que sua alma gostaria, mesmo assim imprimem marcas indeléveis na alma, e servem para amadurecer e se aproximar mais à felicidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há coisas que é pertinente comunicar enquanto há outras totalmente impertinentes, e por essas coisas estranhas da alma são essas que você quer expressar. Pense nas consequências antes de se lançar nessa direção, isso sim.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sem fazer ordem agora, as coisas vão se complicar depois e, o pior de tudo, é que não vai haver a margem desejável para você se engajar em experiências de regozijo. Organize agora tudo, e se divirta depois. Aí sim!

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Talvez não valha a pena você se desgastar tentando esclarecer a situação, porque isso só seria possível se houvesse mínima abertura nas pessoas para se esclarecerem. Ao contrário, elas se agarram à própria ignorância.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Evite se deixar abater pela exaustão, continue se projetando ao futuro através da imaginação e se deixar absorver pelo entusiasmo louco que surge do fundo da alma quando enxerga as potencialidades a ser conquistadas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Socialize, faça contatos, porque nesta parte do caminho esse exercício vai garantir que, no futuro próximo, você saiba a que pessoas se aproximar para garantir que seus projetos sejam bem-sucedidos. Socializar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Foque nas questões práticas que estejam ao seu alcance para resolver, porque nesta parte do caminho você poderia se livrar de vários pesos e, assim, encarar o resto do ano com mais leveza e alegria. Faça agora.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Arrumar encrenca é uma tentação, porque sua alma aprecia o momento em que pode colocar o dedo na ferida alheia e ver qual seria a reação. Não dá para prever se esse exercício que parece inocente daria certo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Contemple com imparcialidade os sentimentos que tomam conta de sua alma diante do que acontece, porque assim você vai poder selecionar melhor o tipo de atitude que tomará a seguir. Tudo com cuidado.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Apesar da resistência e do receio, vale a pena investir energia em socializar, inclusive porque nesta época do ano costuma haver confraternizações que reúnem pessoas do seu agrado e outras também, antipáticas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Muitas são as distrações que acontecem nesta parte do caminho, mas é importante que sua alma resista a todas, se focando o quanto puder e quiser em resolver os assuntos práticos que requerem organização e planejamento.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As coisas se resolvem, mas não sozinhas, como sua alma tentada a ser preguiçosa gostaria. As coisas se resolvem na mesma medida em que você tomar as iniciativas pertinentes, isso sim! É hora de fazer algo prático.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)