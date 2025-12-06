Horóscopo de hoje 06/12: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar neste sábado, 06 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sábado (06/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e a previsão e as reflexões que os astros trazem para o seu dia.
🔮 Saiba qual é o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Ainda que as experiências profundas não vinguem e passem mais rapidamente do que sua alma gostaria, mesmo assim imprimem marcas indeléveis na alma, e servem para amadurecer e se aproximar mais à felicidade.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Há coisas que é pertinente comunicar enquanto há outras totalmente impertinentes, e por essas coisas estranhas da alma são essas que você quer expressar. Pense nas consequências antes de se lançar nessa direção, isso sim.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Sem fazer ordem agora, as coisas vão se complicar depois e, o pior de tudo, é que não vai haver a margem desejável para você se engajar em experiências de regozijo. Organize agora tudo, e se divirta depois. Aí sim!
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Talvez não valha a pena você se desgastar tentando esclarecer a situação, porque isso só seria possível se houvesse mínima abertura nas pessoas para se esclarecerem. Ao contrário, elas se agarram à própria ignorância.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Evite se deixar abater pela exaustão, continue se projetando ao futuro através da imaginação e se deixar absorver pelo entusiasmo louco que surge do fundo da alma quando enxerga as potencialidades a ser conquistadas.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Socialize, faça contatos, porque nesta parte do caminho esse exercício vai garantir que, no futuro próximo, você saiba a que pessoas se aproximar para garantir que seus projetos sejam bem-sucedidos. Socializar.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Foque nas questões práticas que estejam ao seu alcance para resolver, porque nesta parte do caminho você poderia se livrar de vários pesos e, assim, encarar o resto do ano com mais leveza e alegria. Faça agora.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Arrumar encrenca é uma tentação, porque sua alma aprecia o momento em que pode colocar o dedo na ferida alheia e ver qual seria a reação. Não dá para prever se esse exercício que parece inocente daria certo.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Contemple com imparcialidade os sentimentos que tomam conta de sua alma diante do que acontece, porque assim você vai poder selecionar melhor o tipo de atitude que tomará a seguir. Tudo com cuidado.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Apesar da resistência e do receio, vale a pena investir energia em socializar, inclusive porque nesta época do ano costuma haver confraternizações que reúnem pessoas do seu agrado e outras também, antipáticas.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Muitas são as distrações que acontecem nesta parte do caminho, mas é importante que sua alma resista a todas, se focando o quanto puder e quiser em resolver os assuntos práticos que requerem organização e planejamento.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
As coisas se resolvem, mas não sozinhas, como sua alma tentada a ser preguiçosa gostaria. As coisas se resolvem na mesma medida em que você tomar as iniciativas pertinentes, isso sim! É hora de fazer algo prático.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
