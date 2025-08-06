Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 06/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 06 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (06/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Quando as pessoas apresentarem contrariedades e colocarem obstáculos em seu caminho, em vez de você reagir precipitadamente, o que seria negativo, procure levar os fatos para refletir e depois atuar com maturidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os ingredientes estão todos dados, porém, ainda estão desconectados entre si, representam potencialidades, mas não realizações concretas. Sua inteligência, criatividade e boa vontade colocarão tudo no devido lugar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Ninguém, a não ser você, vai poder tomar as iniciativas pertinentes. Acabou a espera, porque você não vai depender mais da sorte ou da ação de outras pessoas. Você vai precisar liderar as ações necessárias.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Você vai precisar de atitudes mais firmes para garantir suas pretensões, este não é um momento em que a suavidade possa dar resultados, inclusive porque muito provavelmente ela dê o efeito contrário.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Pensar demais não é bom para tomar as decisões, porque novos e diferentes argumentos continuariam surgindo e aí você se veria num cenário tão complexo que pareceria impossível tomar as decisões. Relaxe um pouco.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A produtividade vai melhorar muito nos próximos tempos, mas você também vai precisar ajudar um pouco esse movimento, deixando de se ater a tantos detalhes. Procure fazer as coisas sem tanto perfeccionismo. Vai dar certo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 

As atitudes vigorosas e firmes que você tem de tomar não precisam ser desprovidas de dúvidas e dilemas, só que, ao você tomar essas atitudes, seus dilemas e dúvidas vão ter de ficar restritos à sua vida interior.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 

Há um suspense que seria melhor não quebrar com atitudes precipitadas, porque os resultados seriam contraproducentes. Sua alma não gosta de suspense, porém, agora é melhor se aliar ao tempo do que tê-lo como inimigo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 

Ainda que seja necessário discutir e em certos momentos brigar também, mesmo assim é preciso que você socialize e que busque as pessoas que possam acompanhar sua alma nas empreitadas que foram imaginadas. Em frente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O cenário futuro é complexo, porém, cheio de possibilidades muito interessantes. Você vai precisar assumir um papel protagonista, liderando as ações necessárias, e deixando de lado qualquer pudor que tiver.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Talvez suas ideias não sejam bem recebidas num primeiro momento, mas provocarão emoções, e só isso importa, porque na medida em que você tocar no nervo da alma das pessoas, todas as emoções, boas ou más, comprovarão.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nada chega a você sem algum sacrifício, mas agora é quando sua alma precisa amadurecer para não encarar os sacrifícios como se fossem castigos. Esses sacrifícios são o que de melhor sua alma poderia fazer. Em frente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

