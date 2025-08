Horóscopo de hoje 04/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (04/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

No fim, tudo dará certo, e se ainda não tem nada certo, é porque as coisas não chegaram ao fim. Esse é o provérbio oriental que mais infunde esperança, apesar de, às vezes, parecer apenas um cliché sem sentido.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As conversas irão se desenvolvendo com muito entusiasmo e esperança, mas ainda serão conversas, nas quais tudo é possível, tudo é fácil de realizar. Tenha isso em mente para não confundir promessa com realidade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Para que as coisas melhorem mesmo e sua alma obtenha um nível mais consistente de segurança, o fator sorte não há de ser desprezado, porém, tampouco você há de depender exclusivamente da sorte, pois, ela é caprichosa.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Para fazer a coisa certa, você também precisa escolher as pessoas certas, porque se você atuar de forma generosa com as pessoas erradas, o tiro vai sair pela culatra. Não é bom fazer o bem sem olhar a quem. Discernimento.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O sonho é livre, não para que nossa humanidade se engane, mas para que, sonhando, adquira motivação suficiente para fazer acontecer o que pretende. Sonhar é algo que sua alma precisa tal qual seu corpo precisa de água.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O progresso não se dará exclusivamente pelo seu esforço pessoal, mas também como resultado de você se conectar às pessoas que podem contribuir positivamente com todo o processo. Selecione bem essas pessoas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Muitas coisas boas estão para acontecer, e isso há de ser motivo para sua alma se sentir mais leve e alegre. As coisas boas, porém, não acontecem por obra mágica, mas na medida em que você se atrever a fazer acontecer.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Suas ideias a respeito do que é a realidade e de como é melhor administrar seu tempo ainda vão mudar muito, e para melhor. Portanto, é fundamental que você não tente se agarrar a nada do que tenha dado certo no passado.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As boas oportunidades que sua alma enxerga não vêm desprovidas de perrengues, ao contrário, carregam consigo inúmeros efeitos colaterais que você precisa ter em conta para calcular se tudo vale mesmo a pena.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Todas essas pessoas interessantes que andam surgindo e que chamam sua atenção, servirão para que você conclua alguns projetos que faz tempo rondam sua mente. É preciso, por isso, se movimentar mais no mundo social.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Organizar tudo direito para que as coisas não precisem mais de sua atenção, esse é um cenário que logo mais será conquistado, portanto, evite gastar lamentos naquilo que não precisa. Guarde seus lamentos para algo melhor.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Até você conseguir ter tudo sob controle e se sentir em total segurança a respeito do caminho que escolheu trilhar, haverá ainda muita comoção e retificações de rumo. Procure se acostumar com esse cenário. Tudo certo.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com