Horóscopo de hoje 03/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (03/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Há momentos em que se devem tomar atitudes, mesmo que aos olhos de outras pessoas pareçam desproporcionais ou impertinentes. Atuar em nome de justiça e maior equilíbrio não é algo bem recebido, apesar de necessário.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A ciranda continua, e você há de desempenhar sua função da melhor maneira possível, dentro do seu alcance. Enquanto isso, manobre de acordo com suas reais e mais íntimas intenções, tendo o tempo como aliado, e não inimigo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Deveria ser tudo muito mais fácil, deveria, mas não é assim, pois, como o mundo anda como anda, tudo que você precisar e depender de instituições vai adotando um viés complicado, apesar de não ser como deveria.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Quando as coisas começam atravessadas não se pode esperar que endireitem depois, elas continuam seu curso, e de vez em quando demonstram a distorção com mais intensidade. Correção de rota é imprescindível.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As parcerias são importantes, mas é também importante você não se esquecer de que está lidando com pessoas, e elas puxam normalmente a sardinha para o lado delas. Melhor não confiar em intenções puras e desinteressadas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As parcerias são importantes, mas é também importante você não se esquecer de que está lidando com pessoas, e elas puxam normalmente a sardinha para o lado delas. Melhor não confiar em intenções puras e desinteressadas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Cobranças sempre haverá, porque as pessoas adoram se sentir um pouco superiores às outras fazendo cobranças. Na verdade, entre dívidas e haveres, todo mundo sai perdendo com isso, porque nunca há real equilíbrio.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

A necessidade e o desejo raramente convergem, e você deve saber disso pela própria experiência, e sabe também que isso não se resolve criando uma narrativa para que o desejo se pareça com a necessidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Para os relacionamentos serem justos, equilibrados e provedores de bem-estar para todas as partes envolvidas, há de haver uma convergência de quereres, porque se cada pessoa quer algo diferente, aí já viu né?

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Fazer caso por pouca coisa não vale a pena e, ainda mais, desgasta sua atuação, porque no futuro você vai, com certeza, precisar criar caso por algo importante, mas aí as pessoas já não vão dar tanta atenção.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Universos inteiros devem estar nascendo neste mesmo momento, mas a despeito da glória que isso significa, de imediato há uma sequência de tarefas e coisinhas para arrumar que contrasta com o evento por ser diminuto.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A existência na civilização demanda tempo e dores de cabeça, porque as contas não fecham, material e existencialmente falando. Ainda assim, continua valendo a pena existir como humanos entre o céu e a terra.