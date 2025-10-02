Horóscopo de hoje 02/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (02/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Em última instância, você precisa fazer o que suas vísceras mandarem, porque ainda que as palavras e orientações que certas pessoas oferecem pareçam pertinentes, elas não estarão na linha de frente com você.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Repetir o que deu certo outrora não é garantia de ter os mesmos resultados nesta parte do caminho. Melhor você se atrever a testar novas formas e utilizar instrumentos mais apropriados, ainda que isso dê mais trabalho.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Fazer do seu jeito seria espontâneo, mas nesta parte do caminho seria preferível sacrificar a espontaneidade e seguir pela via do cumprimento das obrigações e deveres, mesmo que isso não seja divertido. É por aí.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Plante as sementes daquilo que você espera colher no futuro, se abstendo de fazer movimentos que busquem resultados imediatos, porque a perspectiva atual não é propícia nesse sentido. Melhor se munir de paciência.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Ainda que você dê de cara com respostas negativas, mesmo assim seria interessante continuar colocando suas demandas sobre a mesa, porque se forem justas e pertinentes encontrarão a maneira de serem atendidas. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

É importante defender seus interesses e perseguir seus objetivos concretos, porém, também é importante aceitar que o caminho não se trilha sozinho, que há outras pessoas envolvidas com quem se entender e cooperar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há horas em que, tentando fazer dar certo, acaba dando tudo errado, por pura precipitação ou ingenuidade. Para se precaver contra o problema, se você tiver de fazer algo importante hoje, redobre a atenção. É por aí.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As artimanhas parecem pertinentes e sugerem que vão dar certo, porém, na prática você verá que as coisas são bem mais complicadas, e fazer uso das artimanhas provavelmente vai complicar mais ainda. Melhor não.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

De vez em quando as pessoas avançam o sinal, transgridem algo que para sua alma seria sagrado, que são os princípios íntimos. Talvez elas não o façam com péssimas intenções, mas o resultado emocional é o mesmo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Repetir o jeito que sempre deu certo não garante os mesmos resultados nesta parte do caminho, e por mais que sua alma resista a inovar, seria melhor ir por aí, independentemente de que os resultados não sejam bons.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As ideias viajam nas asas da eternidade, mas as coisas aqui na Terra são bem mais limitadas, precisam encaixar direito dentro do alcance de seus recursos, não para que você se apequene, mas para se organizar direito.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Aquilo que é feito por obrigação sempre vai pesar e ter um custo mais elevado do que quando sua alma, tomada pela boa vontade, se dispõe a fazer mais do que o necessário, só por alegria. Nem sempre é possível agir assim.

