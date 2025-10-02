Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 02/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 02 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (02/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Oração forte de Maria Padilha para abertura de caminhos no amor
Confira a prece para pedir um amor à Maria Padilha, a Senhora das 7 encruzilhadas



image Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé
Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Em última instância, você precisa fazer o que suas vísceras mandarem, porque ainda que as palavras e orientações que certas pessoas oferecem pareçam pertinentes, elas não estarão na linha de frente com você.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Repetir o que deu certo outrora não é garantia de ter os mesmos resultados nesta parte do caminho. Melhor você se atrever a testar novas formas e utilizar instrumentos mais apropriados, ainda que isso dê mais trabalho.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Fazer do seu jeito seria espontâneo, mas nesta parte do caminho seria preferível sacrificar a espontaneidade e seguir pela via do cumprimento das obrigações e deveres, mesmo que isso não seja divertido. É por aí.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Plante as sementes daquilo que você espera colher no futuro, se abstendo de fazer movimentos que busquem resultados imediatos, porque a perspectiva atual não é propícia nesse sentido. Melhor se munir de paciência.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Ainda que você dê de cara com respostas negativas, mesmo assim seria interessante continuar colocando suas demandas sobre a mesa, porque se forem justas e pertinentes encontrarão a maneira de serem atendidas. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

É importante defender seus interesses e perseguir seus objetivos concretos, porém, também é importante aceitar que o caminho não se trilha sozinho, que há outras pessoas envolvidas com quem se entender e cooperar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há horas em que, tentando fazer dar certo, acaba dando tudo errado, por pura precipitação ou ingenuidade. Para se precaver contra o problema, se você tiver de fazer algo importante hoje, redobre a atenção. É por aí.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As artimanhas parecem pertinentes e sugerem que vão dar certo, porém, na prática você verá que as coisas são bem mais complicadas, e fazer uso das artimanhas provavelmente vai complicar mais ainda. Melhor não.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 De vez em quando as pessoas avançam o sinal, transgridem algo que para sua alma seria sagrado, que são os princípios íntimos. Talvez elas não o façam com péssimas intenções, mas o resultado emocional é o mesmo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Repetir o jeito que sempre deu certo não garante os mesmos resultados nesta parte do caminho, e por mais que sua alma resista a inovar, seria melhor ir por aí, independentemente de que os resultados não sejam bons.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 As ideias viajam nas asas da eternidade, mas as coisas aqui na Terra são bem mais limitadas, precisam encaixar direito dentro do alcance de seus recursos, não para que você se apequene, mas para se organizar direito.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Aquilo que é feito por obrigação sempre vai pesar e ter um custo mais elevado do que quando sua alma, tomada pela boa vontade, se dispõe a fazer mais do que o necessário, só por alegria. Nem sempre é possível agir assim.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda