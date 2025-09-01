Horóscopo de hoje 01/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (01/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Esse entusiasmo todo que surge no meio de situações que não o comportariam é a prova de que algo interessante está em andamento, mesmo que sua alma não tenha capacidade, ainda, de interpretar o que seria. Não importa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

É inútil e contraproducente se agarrar a uma saudade que faz sua mente cair na ilusão de que todo tempo passado foi melhor do que agora e do que qualquer futuro. A vida continua e se você não participa, passa por cima.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A alegria é a prova dos nove de que algo gracioso acontece, mesmo que a alma não saiba interpretar o que seja. A interpretação não importa nesta parte do caminho, o que importa é passar as ideias à prática.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Ainda que você busque aqui as palavras que assegurem que anda pelo caminho certo, mesmo assim sua alma sabe, no íntimo, que terá de se atrever a apostar em alguns movimentos sem certeza alguma de ser a ação correta.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O estado pacífico e sereno que sua alma anseia não está longe de acontecer, porém, o caminho até lá parece ser o oposto do destino. Assim de complexa é a vida, nos apresenta o oposto do que desejamos antes de nos satisfazer.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As intenções ocultas não estão mais tão ocultas assim, as pessoas andam percebendo seus movimentos e isso não é negativo, porque estimula você a fazer alianças, já que suas pretensões precisam de colaboração para acontecer.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se todas as pessoas envolvidas colaborassem e se entendessem mutuamente seria uma alegria para todas elas, porém, o conflito parece ser o esporte preferido das pessoas. Uma loucura que é normalizada a cada momento.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nossa humanidade sonha com poder realizar seus sonhos com a força do pensamento, mas ainda que esse seja um objetivo nobre de perseguir, por enquanto está fora de nosso alcance. O esforço há de ser físico.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Por mais que você prefira continuar apostando nas visões de um futuro maravilhoso, desejável e possível, você vai, mesmo assim, ter de prestar a devida atenção a todos esses assuntos que se alastram do passado.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite ceder às pressões que as pessoas fazem, porque a pressa não é apenas inimiga da perfeição como também é muito amiga das trapalhadas que não têm necessidade de acontecer Tome seu tempo, siga seu ritmo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se todos os conselhos que você ouve fossem reais orientações, você não precisaria pensar mais nem muito menos se atormentar com dilemas. Porém, as pessoas falam mais do que a boca, e nem tudo é sábio. Ao contrário.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Aquilo que você interpreta como dificuldades difíceis de suportar escondem por trás delas a oportunidade de você se armar de boa vontade e reencontrar a força que parecia perdida para sempre. Ressuscitar é preciso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)