Horóscopo de hoje 01/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira 01/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Pensando bem se chega longe, mas pensando bem e fazendo ainda melhor sua alma se torna imbatível. Sem precipitação, sem urgência, tome todo o tempo que seja necessário para amadurecer seus planos e intenções. Em frente.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Toda e qualquer conversa que você considerar importante não há de ser tratada como urgente, mas amadurecida com a ajuda do tempo, sem precipitações, sem enfiar os pés pelas mãos, para não estragar o que seria bom.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

As boas intenções hão de ser temperadas com atitudes práticas, para que não se cozinhem desentendimentos futuros. Faça a sua parte nesse sentido e cobre das pessoas o mesmo. Assim, você verá, haverá equilíbrio.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

A partir de agora e por um pequeno lapso de tempo fica sob sua responsabilidade tomar conta de todas essas pontas que foram ficando soltas nas semanas anteriores, nas conversas em suspense e nos gestos contidos.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas ainda sem as definições que sua alma receberia como alívio, porém, isso não há de ser considerado algo negativo, porque representa a perspectiva de as coisas se assentarem melhor.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Melhor fazer pouco e fazer bem do que sair atropelando tudo para colocar em dia o que andou sendo procrastinado. Nem sempre a procrastinação há de ser considerada negativa, às vezes é sinal de amadurecimento.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Melhor fazer pouco e fazer bem do que sair atropelando tudo para colocar em dia o que andou sendo procrastinado. Nem sempre a procrastinação há de ser considerada negativa, às vezes é sinal de amadurecimento.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aquilo que você der por garantido há de ser estudado novamente, para não incorrer no equívoco de abandonar a atenção necessária que a situação toda requer. Dormir em cima dos louros seria um erro.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se você despertar com a corda toda, com a alma cheia de atitude, procure voltar a descansar e refletir melhor sobre o que faria, para não correr o risco de se precipitar e estragar o que poderia ser melhor.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os acertos e combinados que foram feitos hão de ser revistos com tranquilidade, para não haver contratempos, porque as pessoas costumam prometer demais e fazer menos do que prometem. Cuide para isso não acontecer.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quando as pequenas coisas do dia a dia dão trabalho extra, em vez de funcionar como deveriam, é hora de fazer das tripas coração e tocar a bola para frente, sem gastar energia excessiva em queixas e lamentos.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

A vontade de fazer muita coisa não é necessariamente o indicador de que seria o momento oportuno de fazer muita coisa. Talvez seja apenas o pressentimento, acertado, de que vem vindo por aí uma época agitada, mas não hoje.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)