Eclipses em 2025: veja como cada um deles pode influenciar a sua vida

O eclipse é um fenômeno astronômico que ocorre quando um corpo celeste, como a Lua ou um planeta, se interpõe entre outro corpo celeste e uma fonte de luz, fazendo com que o outro astro fique total ou parcialmente escurecido. Em 2025, ocorrerão quatro eclipses, sendo dois deles solares parciais e dois lunares totais.

Para a astrologia, essas ocorrências também são períodos de profundas transformações, sinalizando o fim de ciclos e o início de novos. Além disso, podem influenciar nas emoções e nas decisões das pessoas, cada tipo de forma diferente.

De acordo com os astrólogos, durante o período do eclipse lunar, quando a Lua é ocultada pode haver mais instabilidades na vida. Além disso, o medo e a reatividade podem aumentar entre as pessoas. Já no caso de um eclipse solar, quando o Sol é ofuscado pelo outro corpo celeste, podem ocorrer diminuições do controle pessoal ou da capacidade de tomar decisões.

Quando acontecem os eclipses em 2025

Serão dois eclipses lunares, o primeiro durante o signo de Virgem e o segundo em Peixes, sendo um período que simboliza encerramentos e revelações. Os outros serão eclipses solares, um durante o signo de Áries e outro em Virgem. Astrologicamente, este período marca um momento de decisões importantes.

Entre 13 e 14 de março

Tipo : lunar (total);

: lunar (total); Que horas: entre 00h57 e 7h (horário de Brasília);

entre 00h57 e 7h (horário de Brasília); Onde será visível: América do Sul (grande parte do Brasil), América do Norte, Europa, grande parte da Ásia, grande parte da Austrália, grande parte da África, oceano Pacífico, oceano Atlântico e Antártida.

29 de março

Tipo: solar (parcial);

solar (parcial); Que horas: entre 6h20 e 6h41 (horário de Brasília);

entre 6h20 e 6h41 (horário de Brasília); Onde será visível: Europa, norte da Ásia, norte e oeste da África, grande parte da América do Norte, norte da América do Sul, oceano Atlântico e Ártico.

Entre 07 e 08 de setembro

Tipo: lunar (total);

lunar (total); Que horas: entre 12h28 e 17h55 (horário de Brasília);

entre 12h28 e 17h55 (horário de Brasília); Onde será visível: Europa, Ásia, Austrália, África, oeste da América do Norte, leste da América do Sul, oceano Pacífico, oceano Atlântico, oceano Índico, Ártico e Antártida.

21 de setembro

Tipo: solar (parcial);

solar (parcial); Que horas: entre 14h29 e 18h53 (horário de Brasília);

entre 14h29 e 18h53 (horário de Brasília); Onde será visível: sul da Austrália, oceano Pacífico, oceano Atlântico e Antártida.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)