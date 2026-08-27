Eclipse lunar: o que evitar nos dias 27 e 28 de agosto, segundo a astrologia

Na noite desta quinta-feira (27), tem início o último eclipse lunar de 2026. O fenômeno se estende pela madrugada de sexta-feira (28) e terá seu ponto máximo às 1h13. Segundo a astrologia, o momento é associado ao encerramento de ciclos, à renovação de energias e a momentos favoráveis para manifestações relacionadas à sorte e à prosperidade.

Confira a seguir o que a astrologia sugere não fazer durante o período.

O que evitar durante o eclipse lunar?

A recomendação está ligada ao simbolismo atribuído aos cabelos em diferentes culturas e tradições. Dentro da astrologia e de crenças espirituais, os fios são associados à energia e à força pessoal. Por isso, evitar lavá-los durante o eclipse seria uma forma simbólica de preservar essa energia em um momento considerado de encerramento e transformação.

A orientação também está relacionada a uma tradição do Ano-Novo Lunar chinês. Em algumas culturas, existe o costume de não lavar os cabelos no primeiro dia da celebração, já que o ato pode ser interpretado simbolicamente como uma maneira de “lavar” ou afastar a sorte e a prosperidade que chegam com o novo ciclo.

Vale destacar que não há comprovação científica de que lavar os cabelos durante um eclipse lunar provoque perda de sorte, prosperidade ou energia. A recomendação pertence ao campo das crenças, tradições culturais e interpretações astrológicas.

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Outras recomendações

Além de não lavar os cabelos, algumas vertentes da astrologia recomendam cautela com determinadas atitudes durante um eclipse lunar. As orientações não são universais e podem variar conforme a tradição seguida.

Evitar iniciar projetos importantes:

O eclipse seria visto como um período de encerramento e revisão, e não como o momento ideal para começar algo totalmente novo. Como o eclipse está relacionado ao fechamento de ciclos, a orientação simbólica é aceitar mudanças e desapegar de situações que já não fazem sentido.

Não tomar decisões impulsivas:

Mudanças definitivas em relacionamentos, trabalho ou finanças seriam desaconselhadas durante o período, especialmente quando motivadas por emoções intensas. Outra recomendação é evitar grandes gastos por impulso; embora não exista uma regra astrológica universal sobre dinheiro durante eclipses, algumas interpretações recomendam cautela com decisões financeiras importantes.

Evitar conflitos e discussões:

Dentro da astrologia, o eclipse pode simbolizar emoções mais afloradas. Por isso, recomenda-se evitar confrontos e atitudes tomadas “no calor do momento”. O período pode ser associado à introspecção, levando algumas tradições a recomendar mais silêncio, recolhimento e reflexão.

Próximos eclipses lunares no Brasil

Depois do eclipse lunar de 2026, os brasileiros ainda terão outras oportunidades de acompanhar o fenômeno nos próximos anos. Em 2027, estão previstos dois eclipses lunares penumbrais, eventos em que a Lua atravessa a região mais externa da sombra da Terra. Em seguida, o Brasil terá um eclipse lunar parcial na noite entre 11 e 12 de janeiro de 2028.

Para quem espera pelo tradicional espetáculo da Lua de Sangue, a próxima grande oportunidade será em junho de 2029. Um eclipse lunar total está previsto para a noite entre 25 e 26 de junho, com visibilidade em todas as regiões do Brasil.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)