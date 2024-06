Dia de Santo Antônio: 7 simpatias para atrair o amor e voltar com o ex

O dia 13 de junho é dedicado a Santo Antônio, o santo casamenteiro. Famoso por unir casais e ajudar os solteiros, ele é figura de devoção para muitos que buscam um relacionamento feliz. Tradicionalmente, a data é marcada por simpatias e rituais para encontrar um novo amor ou até mesmo voltar com um ex. Pensando nisso, separamos 7 simpatias para você fazer no Dia de Santo Antônio.

1. Simpatia do Santo Antônio do copo d'água

Para quem busca um novo amor. Você vai precisar de:

1 copo de água

1 imagem de Santo Antônio

Como fazer:

Coloque a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo dentro do copo com água. Deixe-o lá até que um novo amor apareça em sua vida. Você pode trocar a água por cachaça, se preferir. Se a espera demorar muito, coloque a imagem de Santo Antônio no congelador. Retire-o quando um novo amor surgir em sua vida.

2. Simpatia da tesoura

Para quem busca um novo amor ou deseja oficializar um relacionamento. Você vai precisar de:

Tesoura sem ponta

Pedaço de fita de cetim branca

Anel dourado

Como fazer:

Corte um pedaço da fita branca. Deixe a tesoura fechada. Amarre o anel dourado na tesoura, com o anel em contato direto com o metal. Segure o amuleto com as duas mãos, feche os olhos e repita três vezes: "Quero sonhar com meu futuro marido, pois desejo me sentir feliz por ter uma alma gêmea. Que meu amor apareça nos meus sonhos, e que eu o veja claramente, e que eu saiba como encontrá-lo o mais rápido possível." Coloque o amuleto embaixo do seu travesseiro e durma com ele. No dia seguinte, retire-o e deixe em um lugar seguro. À noite, repita o mantra e coloque a tesoura com o anel embaixo do travesseiro novamente. Repita esse processo por 14 dias. Na manhã do 15º dia, desmanche o amuleto, volte a usar o anel e a tesoura normalmente e enterre o pedaço de fita em um jardim.

3. Simpatia do papel

Para quem tem mais de um pretendente e quer saber com qual deles vai dar certo. Você vai precisar de:

Papel branco

Caneta

Vasilha ou prato

Água

Como fazer:

Escreva o nome de cada pretendente em um papel branco. Recorte os nomes e dobre-os ao meio. Recorte também um pedaço de papel em branco, do mesmo tamanho dos demais, e deixe-o dobrado ao meio. Na noite do dia 12 para o dia 13 de junho, coloque água da torneira em um prato ou vasilha e ponha os papéis com os nomes dentro dela. O primeiro papel a abrir revelará o nome do seu novo amor. Se o papel em branco abrir, nenhum dos pretendentes é o certo para o momento.

4. Simpatia para trazer o amor de volta

Para quem deseja reatar com um ex-namorado ou trazer um amor de volta. Você vai precisar de:

Sete fitas coloridas (uma de cada cor)

Uma imagem de Santo Antônio

Como fazer:

Pegue as sete fitas coloridas e amarre-as em um Santo Antônio. Coloque o santo de cabeça para baixo dentro do guarda-roupa. Diga para ele que ele só sairá do "castigo" quando a pessoa amada voltar para você.

5. Simpatia da bacia

Para saber se o casamento está próximo. Você vai precisar de:

Bacia com água

Duas agulhas iguais

Duas colheres de açúcar

Como fazer:

No dia 13 de junho, coloque as duas agulhas dentro da bacia com água. Adicione duas colheres de açúcar na água. No dia seguinte, observe as agulhas. Se as agulhas estiverem juntas, o casamento está próximo.

6. Simpatia da bananeira

Para descobrir quem é a pessoa amada que você irá se casar. Você vai precisar de:

Faca que nunca foi usada

Bananeira

Como fazer:

Espete a faca na bananeira e deixe-a lá durante a noite. No dia seguinte, retire a faca e observe o líquido que sair. A letra formada pelo líquido indicará o nome do seu novo pretendente.

7. Simpatia de reconciliação

Esta é para quem quer voltar com o ex. Você vai precisar de:

Vela de sete dias rosa

Pétalas de rosa

Roupa rosa clara

Como fazer:

Acenda a vela de sete dias rosa em um local seguro. Depois disso, prepare uma água, com as pétalas de rosa. Para isso, ferva dois litros da água com as pétalas por cinco minutos. Deixe esfriar. Depois disso, ao final do seu banho, jogue essa água em seu corpo. Não enxágue. Coloque a roupa rosa, vá até a vela que está acesa e faça a oração abaixo três vezes.

"Que (nome do ex) venha à minha procura.

Que (nome do ex) não tenha um segundo de sossego na sua vida enquanto estiver longe de mim a partir deste momento!

Amém."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)