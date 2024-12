Cores para usar no Réveillon: veja o que cada uma representa para 2025

Com a chegada do Réveillon, é comum que as pessoas adotem uma cor para vestir com a intenção de atrair algo que querem para o novo ano: seja paz, sorte, amor, dinheiro ou outro desejo.

Nesse momento de transição, o branco acaba sendo um dos preferidos, já que tradicionalmente está ligado à chegada do Ano Novo e a busca de paz. Mas, a simbologia das cores vai muito além: há várias outras opções cheias de significado. Considerando que 2025 vai ser regido pelo número 9, a numerologia acredita que o período será de profundas transformações, com encerramento de ciclos e constituição de novos.

Pensando nisso, separamos as principais cores e quais energias são potencializadas por elas para você escolher seu look da virada com base no que deseja atrair. Confira!

Branco

É a cor mais utilizada no Réveillon e tem seu principal significado atrelado à paz e união. Conhecida por atrair energias na linha da sabedoria, tranquilidade e equilíbrio. Essas vibrações tendem a ocasionar equilíbrio interior e estabelecerharmonia nas relações.

Dica: enquanto estiver utilizando uma peça de roupa ou decorando o ambiente com algum objeto na cor branca, mentalize as relações que você quer que tenham mais união. Essa sintonia é utilizada principalmente nas relações familiares que tendem a ser mais conflituosas. Por isso, busque na sua memória momentos de felicidade e carinho em família, na tentativa de reestabelecer essa união.

Amarelo

O Amarelo Ouro será a cor do ano de 2025 e está fortemente ligada à abundância financeira. Mas, como antes de ser ouro, tem como base o amarelo, tem como significado também a riqueza emocional e mental.

Por isso, quem quer ter riqueza em diversas áreas da vida, essa é uma boa opção. Mentalizar pedidos de prosperidade pode ajudar a atingir essas conquistas enquanto utiliza uma peça com essa cor. Não se esqueça de visualizar todos os âmbitos da vida que você deseja que rendam frutos.

Vermelho

É uma cor altamente vibrante e sempre esteve ligada ao amor e a paixão. Se o seu desejo for encontrar uma nova paixão ou fortalecer sua relação amorosa, essa cor fará com que o seu pedido seja realizado. Além disso, como muitos estarão de branco na virada do ano, ela fará com que você tenha destaque diante da multidão.

Mentalize o amor que deseja viver sem esquecer da reciprocidade, afinal, ninguém merece viver um amor não correspondido em pleno 2025. Outra sintonia que o vermelho vibra é em relação às paixões em geral, que pode ser entendida como empenho pelos projetos, por pessoas e pelos objetivos que almeja alcançar.

Verde

É comum as pessoas atrelarem o significado do verde com riqueza, principalmente pelo imaginário que relaciona dinheiro à cor verde. Mas, na verdade, essa é uma cor que vibra nas sintonias da sorte, fertilidade e renovação. Além disso, também tem relação com a natureza e vida.

Por isso, usar verde é indicado para quem busca ter uma vida mais saudável e equilibrada em 2025. Não podemos esquecer das pessoas que estão buscando ter filhos, em que o verde serve como uma boa cor para atrair ou mesmo revelar a chegada.

Azul

O azul é uma cor potente que pode vibrar em diversas sintonias e acabar atraindo muitas coisas para a sua vida. Apesar disso, ele proporciona serenidade e paz interior, pois ajusta as energias que estão vibrando internamente, fazendo com que haja mais harmonia entre elas.

Além disso, o azul potencializa a comunicação para expressar sentimentos até então reprimidos, bem como acalma aqueles que estão agitados, como estresse e ansiedade. Como o azul é bem ligado a água, ele tem o poder de remover impurezas, característica propícia para o ano que se inicia.

Quando usado, mentalize a calmaria que deseja na sua vida, além da serenidade nas suas relações. Outra dica é colocar algum objeto de decoração no ambiente que queira trazer energias calmas.

Como o azul vibra numa sintonia de purificação, de limpeza, ele é um importante aliado para o ano de 2025. Por isso, não tenha medo de usá-lo de várias formas. Uma blusa azul-celeste pode ser uma ótima combinação com uma peça branca. Caso deseje usar num tom mais escuro, como um azul-marinho, os acessórios são excelentes alternativas. Na decoração de, utilize-o sem medo, pois ele dará a ideia de fluidez, limpando todo o ambiente e trazendo as energias de serenidade.

Laranja

A cor laranja possui energia de coragem, que ao ser utilizada no Ano Novo pode fazer com que a pessoa vibre numa sintonia arrojada, ousada e de prosperidade. Essas são características importantes para o ano de 2025 que ele será marcado por muitas transformações.

Para saber lidar com essas mudanças, será preciso muita força de vontade para persistir no caminho. O laranja acaba por aumentar a disposição e ímpeto de quem o veste na virada do ano. Além disso, ele é importante para promover a segurança e a vitalidade necessárias para percorrer os novos caminhos. Medo e insegurança são palavras que não fazem parte do vocabulário de quem utiliza laranja no Réveillon. Quando estiver usando alguma peça na cor laranja, mentalize as realizações na sua vida que antes eram impedidas por conta do medo.

Roxo ou Violeta

A cor roxa é intimamente ligada à energia da tranquilidade. A ideia é que a serenidade reine para as pessoas que a utilizarem no Ano Novo. Como lidar com transformações e mudanças profundas nem sempre é fácil, esses são atributos importantes para realizar em 2025.

Ela também faz com que as pessoas tenham maior conexão com a espiritualidade. Com a calma necessária e com o equilíbrio fundamental, o próximo ano pode ser próspero para quem sabe utilizar o roxo adequadamente.

E como ela vibra numa energia mais introspectiva, em que o autoconhecimento é a principal energia, a intuição e a paz interior acabam sendo afloradas. Enquanto estiver utilizando algum objeto, seja roupa ou decoração, mentalize a paz e tranquilidade que você deseja nas mudanças que vão ocorrer em 2025.

Rosa

Como a cor rosa tem certa intimidade com o vermelho, elas acabam tendo alguns atributos e vibrando em energias semelhantes. O rosa é importante para quem deseja construir um ambiente de carinho e harmonia nas relações, promovendo a superação de relações que não tiveram uma boa conclusão, bem como a superação de ressentimentos. Estas características são fundamentais para começar um novo ciclo. Para as novas relações, o rosa estabelece um ambiente propício para uma comunicação afetiva, seja consigo ou com o outro. A reconciliação nem sempre quer dizer retorno, mas uma oportunidade de seguir em frente ao perdoar.

A cor rosa se mostra potente para o ano de 2025, em que novos caminhos devem ser trilhados com amor-próprio. Quando estiver próximo da virada do ano, visualize a cor rosa que você estiver usando e mentalize as relações e os ambientes que deseja que se tornem harmoniosos.

Preto

Há quem diga que o preto não é uma boa opção para ser usado na virada do ano, já que ele tem uma relação forte de associação ao luto, mas é preciso saber diferenciar as ocasiões. Essa é uma cor que pode vibrar em diferentes sintonias a depender da situação.

Por isso, não tenha medo de usar sua roupa preta ou fazer uma decoração com toques em preto. Uma das principais energias que o preto carrega é de autoconhecimento, o que gera, principalmente, proteção. Com esses atributos, ele pode gerar poder. Caso esteja buscando proteção, esta cor é um importante aliado para se proteger de energias externas. Quando estiver usando a sua peça na cor preta ou estiver num ambiente que tenha decoração nesta cor, mentalize as energias que deseja que permaneçam. É importante visualizar uma barreira de proteção que impeça que as energias negativas entrem.

Na dúvida de qual cor usar na virada do ano? Aposte na criatividade, pois o ano de 2025 será cheio de transformações! Quanto mais energia boa tiver ao redor, melhor será a atração para trilhar bons caminhos e alcançar seus objetivos.

*Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com