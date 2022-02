Tarot 2022: confira a previsão da semana para o seu signo, de 28 de fevereiro a 6 de março

Veja o que esperar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O tarot da semana, de 28 de fevereiro a 6 de março, mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os arcanos do tarot vão trazer para a sua semana.

A energia geral da semana tem a carta O Papa, que favorece os estudos e trabalho em projetos de longo prazo. O arcano pede paciência no diálogo com a família e os amigos, além de resgatar valores e tradições do passado, bem como fortalecer a espiritualidade.

O Papa (Alynne Cid)

Confira as previsões para cada signo:

Áries (21/03 - 20/04)

A carta O Mundo traz a plenitude e satisfação, podendo vir uma etapa mais séria nos relacionamentos e uma promoção no emprego ou uma nova oportunidade de trabalho. Aprenda com o que deu certo e mantenha o ritmo.

Touro (21/04 - 20/05)

A carta A Imperatriz favorece a comunicação, a criatividade e a atração. A sensualidade estará mais aflorada, atraindo bons contatos no trabalho e no amor. Energia feminina acolhedora forte.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A carta A Imperatriz favorece a comunicação e criatividade e a atração. A conexão intelectual estará mais aflorada, trazendo boas oportunidades de crescimento nos estudos e trabalho. Energia acolhedora forte.

Câncer (21/06 - 22/07)

A carta O Pendurado traz a necessidade de abrir perspectivas para sair da sensação de bloqueio emocional. Ajustes ou mudanças podem ajudar a recuperar a harmonia na carreira ou nas relações.

Leão (23/07 - 22/08)sol

A carta O Sol traz alegria, otimismo e juventude na semana. Momento pede relaxamento de tensões, mas sem esquecer das responsabilidades. Busque atividades criativas e motivacionais para fortalecer o espírito.

Virgem (23/08 - 22/09)

A carta A Força pede controle sobre impulsos e conflitos usando a inteligência estratégica. Há bastante determinação de conquistar liderança no trabalho e bons momentos de paixão nas relações amorosas.

Libra (23/09 - 22/10)

A carta A Temperança pede equilíbrio e paciência para encontrar a medida certa de tudo. Momento de evitar atitudes e emoções extremas. Busque inspiração em diferentes formas de estudo e amizades.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A carta A Torre alerta para imprevistos. Fortaleça o autocuidado e pare de adiar ajustes e mudanças em situações desarmônicas, assim crises e perdas poderão ser evitadas. Recomece projetos, se precisar.



Sagitário (22/11 - 21/12)

A carta A Sacerdotisa reforça a intuição e meditação para equilibrar emoções e tomar decisões para expandir projetos e relações. Há boa espiritualidade e desenvolvimento da sabedoria interior. Atenção aos sonhos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A carta O Pendurado traz a necessidade de abrir perspectivas para sair da sensação de estagnação diante de conflitos. Ajustes ou mudanças podem ajudar a recuperar a harmonia na carreira ou nas relações.

Aquário (21/01 - 19/02)

A carta A Lua pode trazer insegurança, dúvidas e mistérios que logo serão revelados. Criatividade e intuição serão importantes para as atividades da semana fluírem em harmonia. Atenção aos sonhos.

Peixes (20/02 - 20/03)

A carta O Eremita valoriza as atividades individuais de estudo e autoconhecimento. Opiniões externas não terão espaço durante a semana. Haverá vontade de se isolar e se cuidar mais sozinho.



