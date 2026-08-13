Carta psicografada de Isabella Nardoni traz recado emocionante para a mãe; leia

Uma suposta carta psicografada atribuída ao espírito de Isabella Nardoni voltou a circular nas redes sociais e emocionou internautas ao apresentar uma mensagem direcionada à mãe da menina, Ana Carolina Oliveira. O conteúdo teria sido recebido pela médium Sandra Regina Guimarães, em 2022, e divulgado posteriormente pelo canal “O Espiritualista”, no YouTube.

Isabella tinha cinco anos quando morreu, em 2008, após ser jogada do sexto andar de um edifício na Zona Norte de São Paulo. O caso provocou comoção nacional e resultou na condenação do pai da menina, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Anna Carolina Jatobá.

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O que diz a carta psicografada de Isabella Nardoni?

Na suposta mensagem, Isabella começa falando diretamente com a mãe e demonstra carinho pela relação que as duas mantinham em vida. “Querida do meu coração puro, quero escrever-te agora mesmo com sinceridade”, inicia o texto atribuído à menina.

A carta também descreve uma suposta existência em um plano espiritual e afirma que Isabella continuaria se lembrando da mãe. “Quando estou aqui no paraíso, penso em você a cada dia. Sabe que os anjos da guarda são a minha melhor companhia.”

Um dos trechos mais emocionantes reforça a ideia de que o vínculo entre mãe e filha permaneceria mesmo após a morte. “Suas músicas de ninar ainda estão na minha cabeça e eu canto para mim mesma quando estou sozinha.”

A mensagem também traz uma tentativa de tranquilizar Ana Carolina Oliveira. “Mesmo estando longe, eu sei que você está cuidando de mim em suas orações”, afirma a suposta carta.

Em outro trecho, Isabella fala sobre um possível reencontro com a mãe. “O dia em que voltarei está próximo e jamais me separarei de ti por nada deste mundo.”

O conteúdo ganhou ainda mais repercussão por conta dos relatos feitos pela própria mãe da menina sobre experiências com cartas psicografadas.

O que Ana Carolina Oliveira disse sobre as cartas?

Em entrevista ao podcast PodDelas, Ana Carolina Oliveira contou que passou a frequentar o Centro Espírita Perseverança, em São Paulo, após a morte da filha. Segundo ela, o local ofereceu acolhimento durante um dos períodos mais difíceis de sua vida.

“Todas as vezes que eu ia lá, eu não conseguia nem olhar, estava desesperada. Aquela energia me acalmava, eu saía de lá outra pessoa”, relatou.

A mãe de Isabella também afirmou ter recebido diversas mensagens atribuídas à filha ao longo dos anos. Ela explicou, porém, que as cartas não são produzidas em todas as sessões. “As mensagens não vêm cada vez que você frequenta o lugar”, afirmou durante a entrevista.

Segundo Ana Carolina, as experiências contribuíram para que ela encontrasse forças para continuar após a perda da filha. Atualmente, ela também utiliza sua visibilidade para falar sobre proteção à infância e sobre a própria trajetória de superação.

Cartas psicografadas são manifestações relacionadas à fé e à espiritualidade e não possuem comprovação científica de que sejam, de fato, mensagens de pessoas que morreram.