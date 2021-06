Arquidiocese de Belém celebra o dia de São Pedro e São Paulo

Encerrando as comemorações dos Santos Juninos, a Igreja Católica celebra nesta terça (29) a solenidade de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja da Católica, padroeiro dos pescadores e protetor das viúvas; e de São Paulo; conhecido como o Apóstolos dos Gentios e o grande evangelizador.

Neste dia, também é comemorado o Dia do Papa, mas a Igreja Católica no Brasil transfere para o domingo seguinte, ou seja, neste ano, será no dia 4 de julho. Na Arquidiocese de Belém, as homenagens aos santos seguem até domingo, na Paróquia São Pedro e São Paulo, no bairro Guamá, e na Paróquia São Pedro Pescador, em Mosqueiro.

No dia dos padroeiros (29), na Paróquia São Pedro e São Paulo, localizada na rua Barão de Igarapé Miri, a programação contará com Santa Missa, às 12h, presidida pelo Pároco, Padre José Antônio da Paixão, que fará a tradicional bênção das chaves.

Essa bênção faz referência à passagem bíblica: “Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus.” Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículo 19. Também terá celebração às 18h30, conduzida pelo Vigário, Padre Evandro Luiz Fonseca Araújo.

Com o tema “Com Pedro e Paulo unidos a São José, somos chamados a testemunhar nossa fé”, a festividade deste ano começou no último sábado (26) e segue até domingo, contando com novena às 18h, seguida de missa. O encerramento no dia 04 será com a saída das imagens de São Pedro e São Paulo em carro aberto pelas ruas do bairro do Guamá, às 16h.

Mosqueiro

Também nesta terça, na Paróquia de São Pedro Pescador, na rodovia BL 13, Baía do Sol, em Mosqueiro, terá terço, às 18h, seguido de Santa Missa. Do dia 30 de junho a 3 de julho, terá visita com a barca e imagem de São Pedro Pescador nas comunidades pertencentes à paróquia, onde será celebrada missa às 18h30. No dia 4 de julho, na Igreja Matriz, terá terço seguido de missa, às 7h e às 18h.