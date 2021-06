Após força-tarefa, Belém aplicou mais de 176 mil doses de vacina

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-18, 768.112 doses foram aplicadas em Belém, sendo 527.059 de primeira dose (35,1% da população) e 241.054 de segunda (16,1% da população). Apenas com a força-tarefa para agilizar a imunização na última semana, 176.255 pessoas foram vacinadas na capital.



A meta da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) era vacinar pelo menos 110 mil pessoas nessa força-tarefa, entretanto, de segunda (14) a domingo (20), foram aplicadas 147.589 primeiras doses e 28.666 segundas doses. O calendário por faixa etária chegou até aos nascidos em 1978, com 43 anos completos ou a completar neste ano.



Apenas na segunda, 10.805 doses foram aplicadas para os nascidos em 1964 e 1965. Na terça (15), foram 15.592 doses para os nascidos entre 1966 e 1967. Os dois grupos receberam o imunizante da Pfizer.



Na quarta (16), com a ampliação do público-alvo e extensas filas, foram 35.107 doses aplicadas, superando a meta, que era de 30 mil doses. Foram imunizadas as pessoas nascidas em 1962 a 1969; além de idosos de 62 e 63 anos que receberam a primeira dose da vacina Astrazeneca em março.



Na quinta (17), foram vacinadas pessoas nascidas de 1962 a 1973 com 39.065 doses aplicadas. Já na sexta-feira (18), foi a vez das pessoas nascidas de 1962 a 1974, com 30.596 doses.



Ainda na sexta e no sábado (19), houve a primeira chamada de vacinação para trabalhadores da educação de instituições públicas e privadas, que atuam nos níveis médio e superior; segunda chamada para vacinação de trabalhadores da educação, que atuam no ensino fundamental; e a terceira chamada para trabalhadores da educação, que atuam no ensino infantil regular e na educação especial. A meta era vacinar entre 20 e 25 mil pessoas. Ainda não foi informado o balanço dessa categoria.



Como a procura pela vacinação foi baixa no sábado, a Sesma diminuiu a faixa etária. No sábado, foram 24.870 doses aplicadas. No domingo (20), 20.105 doses. Nos dois dias, foram pessoas nascidas entre 1962 e 1978. Ontem, não houve vacinação.

Avaliação

De acordo com o diretor de Vigilância à Saúde, Cláudio Salgado, mais de 150 mil pessoas vacinadas em uma semana é um quantitativo muito bom para Belém, que tem um milhão e meio de habitantes.



"O balanço dessa semana foi extremamente positivo, apesar de alguns percalços que nós tivemos no meio da semana, como dificuldade com alimentação, filas extensas em alguns lugares, principalmente na quarta-feira. Por isso, reforçamos os pontos e a vacinação ocorreu com mais tranquilidade", avaliou Cláudio Salgado.



"Estamos discutindo para chegar numa definição sobre quais públicos serão vacinados agora, porque usamos muitas doses nesta semana. Estamos com um quantitativo pequeno no estoque. Não podemos chamar muita gente porque pode terminar a vacina. Chegaram doses da Astrazeneca, mas para segunda dose", explicou.