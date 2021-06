Ao menos seis municípios paraenses já vacinam jovens com 18 anos

Ao menos cinco municípios paraenses já começaram a vacinar contra a covid-19 o último grupo por faixa etária sem comorbidades, ou seja, pessoas com 18 anos. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou a notificação de Melgaço, Igarapé-Miri (na zona rural), Medicilândia, Senador José Porfírio e Portel como as cidades onde a imunização está mais avançada.

Melgaço

No município de Melgaço, no Arquipélago do Marajó, a vacinação a partir de 18 anos sem comorbidades na zona rural começou dia 10 de maio. A partir de 18 anos sem comorbidades da zona urbana começou no dia 12 de junho. De acordo com o coordenador geral de Saúde de Melgaço, o enfermeiro Daniel Dias Balbi, o município foi o pioneiro no estado a alcançar essa faixa etária. Já foram aplicadas 6.023 doses (4.990 da primeira e 1.033 da segunda).



"Nossa meta é imunizar 100% do público-alvo, porém dependemos do fornecimento do Ministério da Saúde para nosso estado nos repassar o número de doses necessárias para tal e, além disso, enfrentamos a resistência de pessoas a se vacinarem. Assim, realizamos todo o trabalho de busca ativa dos grupos, conscientização in loco e elaboração de informes publicitários, a fim de convencer nossa população a se imunizar", comentou Daniel Dias Balbi.



"Na zona rural, temos uma equipe fixa em nossa Unidade Básica de Saúde Fluvial e outra em uma ambulancha que vai de casa em casa vacinando todos, de acordo com uma escala mensal anunciada a toda população", detalhou o enfermeiro.

Na zona urbana, todas as Estratégias de Saúde da Família vacinam em nas respectivas salas de vacinação. "Além disso, cada uma possuI uma equipe, que faz a busca ativa in loco dos que não se vacinaram e agendam a vacinação nos postos para os que podem ir ou a domicílio para todos que não pode vir até os postos", finalizou Daniel.

Igarapé-Miri

Em Igarapé-Miri, no nordeste paraense, essa imunização começou dia 14 de junho, apenas para localidades ribeirinhas, com pessoas de 18 anos ou mais, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde. Já foram aplicadas 6.336 doses e a meta é vacinar 100% dos ribeirinhos até 15 de julho.

Em Igarapé Miri, a imunização da faixa de 18 anos começou para ribeirinhos (Prefeitura de Igarapé-Miri)

No restante do município, a vacinação segue para quem tem 30 anos ou mais sem comorbidades. Ao todo, 25.410 doses (20.339 da primeira e 5.071 da segunda) já foram aplicadas em todo o município.

Medicilândia

Em Medicilândia, no sudoeste paraense, já foram aplicadas 7.404 doses (4.856 de primeira dose e 2.548 de segunda), conforme explicou a Secretaria Municipal de Saúde. A imunização para pessoas de 18 a 59 anos sem comorbidades começou em 15 de junho e seguirá até 1º de julho, cumprindo um calendário de dose dias de vacinação, fazendo uma chamada pelo mês de aniversário destes que estão nesta faixa etária.



"Fazendo 100 doses diárias para esse grupo, já que precisamos utilizar as doses que recebemos do Ministério da Saúde/Governo do Estado e utilizando umas doses remanescentes de outros grupos que já conseguimos vacinar. E estamos aguardando mais doses a serem enviadas pelo Governo do Estado para ampliarmos as doses diárias e conseguirmos vacinar todos nesta faixa etária, sendo já pensado abrir novo calendário por conta disso", destacou a Secretaria.

Senador José Porfírio

Em Senador José Porfírio, no sudeste paraense, a vacinação de 18 anos ou mais começou em 9 de junho, conforme explicou o secretário municipal de Saúde, Hêber Santos. De acordo com a atualização desta terça (22) do vacinômetro nacional, foram aplicadas 5.963 doses (5.316 da primeira e 647 da segunda).



"Aqui foi considerada região ribeirinha, por isso, veio um quantitativo maior de vacinas, cerca de seis mil doses. Com quase 80% de imunização. Por nossa população ser pequena, fizemos todo um cronograma em cima disso. Vacinamos toda a região ribeirinha nos polos I e II. Na sede, fomos por comorbidade e categoria. Até chegar nas faixas etárias", disse. "Vamos atingir a zona rural, onde ainda faltam algumas pessoas", completou o secretário.

Portel

A reportagem não conseguiu contato com a Prefeitura de Portel, no Marajó, entretanto, segundo o vacinômetro disponível no site oficial do município, com atualização de 21 de junho, já foram aplicadas 18.363 doses (16.389 da primeira e 1.974 da segunda).

Outros municípios

Apesar de ainda não estar entre as notificações da Sespa, o município de Bagre, também no Marajó, informou que também já alcançou a vacinação de pessoas com 18 anos ou mais sem comorbidades. Por meio de seu site oficial, a prefeitura destacou que, nos dias 15 e 16 de junho, realizou um mutirão de vacinação para essas faixas etárias.



O secretário municipal de Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense, Keynes Lemos da Silva, informou que o município vai começar nesta quarta a vacinação de pessoas com 18 anos ou mais sem comorbidades. Ao todo, o município já aplicou 5.200 doses.



- Municípios paraenses que já estão vacinando pessoas com 18 anos ou mais



1. Melgaço

6.023 doses aplicadas ao todo no município (4.990 da primeira e 1.033 da segunda)

FONTE: PREFEITURA DE MELGAÇO



2. Igarapé-Miri (zona rural)

25.410 doses aplicadas ao todo no município (20.339 da primeira e 5.071 da segunda)

FONTE: PREFEITURA DE IGARAPÉ-MIRI



3. Medicilândia

7.404 doses aplicadas ao todo no município (4.856 de primeira dose e 2.548 de segunda)

FONTE: PREFEITURA DE MEDICILÂNDIA



4. Senador José Porfírio

5.963 doses aplicadas ao todo no município (5.316 da primeira e 647 da segunda)

FONTE: VACINÔMETRO NACIONAL



5. Portel

18.363 doses aplicadas ao todo no município (16.389 da primeira e 1.974 da segunda)

FONTE: VACINÔMETRO DA PREFEITURA DE PORTEL

6. Bagre

5.817 doses aplicadas ao todo no município (4.943 da primeira e 874 da segunda)

FONTE: VACINÔMETRO NACIONAL