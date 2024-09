Xerfan Advocacia S/S une tecnologia e tradição

Os mais de 25 anos de atuação no Direito que a Xerfan Advocacia S/S tem no Pará são fundamentais para o bom andamento da profissão no Estado. Comandado pelos sócios Roberto Xerfan e Leonardo Xerfan, o escritório acredita que todo início de carreira possui desafios, mas sobriedade e referências sólidas no mercado devem ser a chave para enfrentar o dia a dia.

“A advocacia, enquanto uma das profissões mais antigas existentes no mundo, ainda preserva características que devem ser entendidas, respeitadas e abraçadas pelo jovem profissional, como a pessoalidade no trato com clientes, a construção de parcerias sólidas e, principalmente, a resiliência para a construção de uma jornada profissional significativa”, afirmam os sócios.

Segundo a Xerfan Advocacia S/S, as particularidades existentes no Pará também devem ser levadas em consideração para que uma posição de destaque seja alcançada durante a trajetória. “Por ter um território vasto, os advogados precisam administrar demandas de modo a proporcionar o acesso à justiça em meio a consideráveis distâncias geográficas, para o exercício do serviço jurídico em áreas remotas”.

O escritório atua em diversas áreas, como Direito Empresarial, Trabalhista, Civil, Imobiliário, Tributário, Médico e Registral. O atendimento jurídico é personalizado em todos os âmbitos. Para isso, a rotina conta com o auxílio de ferramentas que ganham cada vez mais espaço, a exemplo dos softwares avançados de gestão de demandas e processos.

“Tais ferramentas auxiliam no atendimento aos clientes, subdivisão interna de processos e no desenvolvimento da jurimetria, de modo a agregar ainda mais agilidade e eficiência aos serviços prestados pelo escritório. No entanto, todas as inovações tecnológicas devem ser usadas com parcimônia. Ainda que se extraia o melhor de cada funcionalidade, o advogado precisa preservar as características que sempre o acompanharam”, consideram.

Saber aproveitar todo o percurso que a profissão oferece é o conselho que a Xerfan Advocacia S/S dá aos profissionais. “Aprenda a desfrutar das dificuldades e desafios que virão na jornada, transformando os percalços em verdadeiras oportunidades de aprendizado. Conheça profundamente os elementos que fazem a advocacia ser uma profissão desafiadora e apaixonante”.