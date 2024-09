Vicente Noronha destaca a formação de bacharéis éticos e comprometidos com o dever profissional

O Pará é um Estado rico em oportunidades na área jurídica. Para obter reconhecimento, porém, o operador do Direito precisa entender as especificidades da região amazônica, que demandam profissionais bem preparados e sensíveis às suas particularidades. Isto é o que afirma o professor Vicente de Paulo Tavares Noronha, reitor do Centro Universitário Fibra. Ele expõe como a instituição prepara seus discentes para a prática da advocacia no Estado e defende que os futuros profissionais da área devem sempre buscar conhecimentos para acompanhar as rápidas mudanças pelas quais passa a sociedade.

Como o Centro Universitário Fibra prepara seus acadêmicos para um mercado competitivo no mundo jurídico?

O Centro Universitário Fibra tem uma trajetória de vinte anos focada na educação de qualidade, fornecendo aos acadêmicos os fundamentos do conhecimento científico e as habilidades para entender e lidar com as complexidades da sociedade. Investimos na formação contínua dos docentes e estabelecemos parcerias estratégicas para estágios e práticas profissionais, garantindo experiência prática desde o início da formação. Programas como o Curso de Inglês, que é ofertado a todos os acadêmicos da instituição, o intercâmbio internacional com a Universidade de Lisboa, entre outros, complementam essa preparação, formando profissionais competitivos e bem preparados.

Qual é o diferencial do Centro Universitário Fibra em relação à formação do profissional para atuar como operador do Direito?

O Centro Universitário Fibra promove uma abordagem acadêmica que valoriza a aplicabilidade prática do conhecimento jurídico e a formação de profissionais éticos e responsáveis. Compreender as demandas do mercado e as particularidades regionais é crucial para formar bacharéis em Direito capazes de contribuir efetivamente para a sociedade. Priorizamos a inovação, o trabalho em equipe e o uso de tecnologias, preparando bacharéis comprometidos com a ética e o dever profissional.

Quais são as principais inovações tecnológicas na área do Direito e como elas impactam o trabalho dos profissionais?

Inovações como automação de processos, análise preditiva e plataformas digitais de gestão jurídica estão transformando o Direito, aumentando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. No Centro Universitário Fibra, integramos essas tecnologias ao currículo acadêmico por meio de disciplinas como Direito Digital, Bioética e Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, preparando nossos alunos para um mundo interconectado, globalizado e digitalmente avançado.

Quais habilidades são essenciais para a atuação de um profissional do Direito e por quê?

Além do conhecimento técnico, habilidades como comunicação eficaz, pensamento crítico e capacidade de adaptação são essenciais para enfrentar os desafios dinâmicos da prática jurídica contemporânea. A capacidade de resolver problemas complexos de forma ética e colaborativa também é fundamental, dada a diversidade de demandas enfrentadas pelos profissionais.

Quais são os desafios e as oportunidades no campo do Direito no Estado do Pará?

O Pará oferece oportunidades significativas nas áreas ambiental, agrária e indígena, mas enfrenta desafios como infraestrutura judiciária limitada e diversidade cultural única. Profissionais sensíveis às particularidades regionais têm vantagem, podendo contribuir de forma mais eficaz para o desenvolvimento local e para a resolução de questões complexas.

Quais conselhos você daria para novos bacharéis que atuam na área do Direito no Estado do Pará?

Para obter destaque, invista na formação contínua, explore as oportunidades locais e mantenha-se atualizado sobre as transformações legais e tecnológicas globais. Desenvolva uma rede de contatos sólida e esteja aberto a aprender com a diversidade cultural e jurídica do Estado, garantindo sucesso profissional e contribuição positiva para a comunidade jurídica local.