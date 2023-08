Prêmio Pedro Raimundo Maia Miléo: Procurador Fábio Lucas Moreira

Fábio Lucas Moreira, procurador do Estado do Pará, foi laureado com o prêmio Pedro Raimundo Maia Miléo em 2021, no “Encontro Anual de Procuradores do Estado do Pará”. O prêmio reconheceu um trabalho minucioso realizado em prol da agropecuária do Estado do Pará. No centro da argumentação estava a defesa de um convênio estratégico firmado entre o Estado e o setor privado. Esse convênio visava a implementação de recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), que advoga pela criação de fundos privados destinados à compensação econômica dos valorosos produtores do setor agropecuário, uma ação de impacto notável para a sustentabilidade e crescimento deste setor tão vital para a região.

“Num marco tão notável da minha trajetória profissional, sinto-me compelido a expressar minha sincera gratidão ao Procurador-Geral do Estado, Dr. Ricardo Sefer, e ao governador do Estado, Helder Barbalho. A presença e o encorajamento de ambos durante a cerimônia de premiação transcenderam o valor simbólico do evento, servindo como inspiração para que eu persista em minha jornada com dedicação e esforço redobrados. Essa mostra de apoio fortalece minha determinação e reafirma meu compromisso de seguir atuando com o mesmo vigor em defesa dos interesses do nosso Estado”, destaca o procurador. “É crucial agradecer aos meus colegas na Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Sem o estímulo e a colaboração contínua de todos, não teria sido possível alcançar tal êxito. Este prêmio não é apenas meu, mas também de todos nós, que diariamente nos dedicamos a servir o Estado do Pará, com paixão e compromisso pelo Direito e pela Justiça”, pondera.

“Receber tal honraria é, para mim, muito mais que um motivo de orgulho: é um estímulo para prosseguir nesta jornada, reafirmando diariamente meu compromisso com o Direito e com o serviço ao povo paraense. No que tange especificamente ao trabalho premiado, a preservação do convênio entre o Estado e o setor produtivo configura um marco importante, pois alinha o Pará às melhores práticas internacionais. Ele impulsiona um progresso significativo para a agropecuária paraense, que é tão fundamental para a economia e para a vida das pessoas em nossa região. Nesse sentido, o prêmio simboliza também o avanço coletivo que podemos alcançar quando trabalhamos em prol do bem comum”, finaliza.

Formação e atuação

Fábio Lucas Moreira é formado em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Mestre em Direito pela UFPA. Desde maio de 2000, atua como procurador do Estado do Pará. Vinculado atualmente à Procuradoria Cível, Trabalhista e Administrativa (PCTA). Já foi professor de diversas disciplinas na UFPA, na Universidade da Amazônia (Unama), Faculdade Estácio do Pará (FAP) e Faci. Atualmente, cursa especialização em História do Brasil na Estácio. E é doutorando pela Universidade de Salamanca, na Espanha.

