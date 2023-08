Procurador Angelo Demetrius Carrascosa

Angelo Demetrius de Albuquerque Carrascosa, procurador do Estado do Pará de 2022, foi vencedor do prêmio nacional “Jurista Diogo Figueiredo Moreira Neto” em 2014, durante o XL Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal com a tese “O Papel dos Procuradores dos Estados na Política e a Relação com a Autonomia”, disponível em vários sites de artigos jurídicos, como o apeminas.org.br.

O procurador explica que o trabalho faz uma reflexão sobre a importância do papel desempenhado pelos procuradores dos Estados para a sociedade, pouco compreendida pela população, pelos governantes e até mesmo no meio jurídico.

“Nessa tese salientou-se que, entre todas as funções essenciais à justiça previstas na Constituição Federal, coube aos procuradores dos Estados, além da representação judicial e extrajudicial do erário, a função de auxiliar os governantes democraticamente eleitos (daí a expressão “advogados da democracia”) na formulação das políticas públicas, viabilizando-as juridicamente. Essa relevante missão, desempenhada de forma discreta e quase invisível, é que possibilita a transformação das promessas dos representantes eleitos nas obras e serviços tão esperados pelo povo, sendo primordial, portanto, o fortalecimento dessa carreira de estado para o desenvolvimento e prosperidade da população”, detalha.

Sobre os avanços tecnológicos, o procurador avalia que a tecnologia desempenha um papel crucial em todas as áreas do conhecimento, não sendo diferente no Direito. Ele reforça que a tecnologia tem o poder de otimizar e agilizar processos, como, por exemplo, na automação de tarefas rotineiras.

“Softwares especializados ajudam a gerenciar documentos, organizar processos, agendar compromissos e realizar pesquisas jurídicas com mais agilidade e precisão, economizando tempo e embasando melhor as teses jurídicas, permitindo que os advogados se concentrem em tarefas mais complexas e estratégicas, melhorando sua produtividade. A comunicação também é facilitada pela tecnologia, permitindo que os advogados se comuniquem com clientes e tribunais de maneira mais eficiente, aspecto relevante em um mundo globalizado. No entanto, embora a tecnologia seja uma aliada valiosa, ela não substitui a expertise e o discernimento dos profissionais do Direito. A tecnologia deve ser vista como uma ferramenta complementar, capaz de potencializar as habilidades dos advogados e melhorar sua prática profissional, sem substituí-lo”, pondera.

Formação e atuação

Formado em direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA) em 1999, Angelo Demetrius de Albuquerque Carrascosa tem pós-graduação em Civil e Processo Civil pela Universidade Estácio de Sá – RJ. Especialização em Advocacia Pública pelo IDDE / Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Especialização em advocacia pública pela UNIRIOS. Mestre pela UFPA. Vice-presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Pará-APEPA 2005/2007. Secretário-geral adjunto da Associação dos Procuradores dos Estados – Anape 2006/2008. Delegado da APEPA junto à Anape 2017/2018. Presidente da APEPA de 2019 a janeiro de 2023. Diretor de filiações da Anape 2020/2023. Atual Delegado da APEPA junto à Anape.

Angelo Demetrius Carrascosa

Email: angelo.carrascosa@pge.pa.gov.br