Presença reforçada por todo o estado

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) tem o papel social de intervir, fiscalizar, cobrar e auxiliar nos mais diversos temas que assolam a sociedade. Para isso, tem investido cada vez mais em estruturação, na capacitação de advogados e na interiorização. Quem explica é o presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba de Castro.

De que forma a OAB-PA tem investido em estruturação para sua atuação no Pará?

A OAB Pará está presente em todas as regiões do Estado. Realizamos um processo ostensivo de estruturação por todo Estado, estamos presentes com subseções, casas e salas de apoio nos fóruns. Nos ambientes possuímos estrutura para melhor atender o advogado, podendo realizar suas atividades diárias, atender clientes, realizar audiências etc.

Como a OAB-PA fortalece a capacitação de advogados e advogadas no Estado? Oferece cursos de capacitação?

Por meio da Escola Superior da Advocacia, a ESA Pará, promovemos diversos cursos de capacitação para os advogados, tanto para aqueles em início de carreira como para os advogados mais experientes, proporcionando cursos de aprimoramento, gestão de escritório, atualizações de sistemas, legislação. O melhor advogado é aquele capacitado para atender às demandas dos clientes.

Qual o plano de interiorização da OAB-PA? Como a Ordem tem chegado aos municípios mais distantes do Estado e garantido o contato com os profissionais da área?

A atual gestão da OAB Pará trabalha diariamente para estar cada vez mais presente no interior do Estado. Por meio das nossas subseções, participação dos advogados do interior nas diversas decisões, dos cursos oferecidos pela ESA Pará, sejam eles presenciais ou híbridos.

Como o avanço da inteligência artificial tem impactado a advocacia e qual é a visão da OAB sobre essa relação entre a IA e a advocacia?

A utilização de inteligência artificial na advocacia é de extrema importância. É necessário destacar que a IA tem como objetivo auxiliar a advocacia, não substituir os advogados. Temos ferramentas de busca de jurisprudências que possibilitam ao advogado prestar uma orientação mais coesa com as decisões dos tribunais. A implementação do PJE, que facilitou o acesso do advogado aos processos. Os softwares de monitoramento e organização de processos. Todas são ferramentas que vêm para colaborar com a advocacia.

