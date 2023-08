Prêmio Pedro Raimundo Maia Miléo: Procurador Daniel Cordeiro Peracchi

Procurador Daniel Cordeiro Peracchi recebeu o Prêmio Pedro Raimundo Maia Miléo em 2022, como o 1º colocado na área Contencioso, por recurso extraordinário que discutia o piso salarial dos professores no âmbito do Estado do Pará. Com 13 anos de trabalho como procurador, ele reforça o legado deixado a partir dessas premiações.

“Com relação ao prêmio de 2022, no julgamento do recurso do Estado do Pará o Supremo Tribunal Federal afirmou que o ente federado cumpre com o Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal 11.738/2008. A decisão do STF teve enorme impacto financeiro para o Estado, que economizou valores expressivos”, completa o procurador.

Formação e atuação

O procurador Daniel Cordeiro Peracchi é advogado desde 2002, formado pela Universidade da Amazônia (Unama). Mestre em Direito Civil pela Universidade de Coimbra-PT. Sócio do escritório de advocacia Silveira, Athias, Soriano de Mello, Bentes, Lobato & Scaff – Advogados. É procurador do Estado do Pará desde 2010, atualmente lotado na Procuradoria Cível, Trabalhista e Administrativa – subnúcleo Indenizações.

Tecnologia

Para o procurador, quando o assunto é tecnologia, é importante frisar que a advocacia está passando por grande reformulação com os atuais avanços. “Recursos como a inteligência artificial terão enorme impacto no dia a dia do advogado e poderão simplificar ou mesmo suprimir etapas no trabalho do profissional, com economia de tempo e recursos (inclusive humanos)”, avalia.

Daniel Cordeiro Peracchi

