O papel do advogado na democratização da Justiça

Há quase uma década, a advogada Marciele Costa Alfaia, do Escritório Alfaia Advogados, desenvolve um trabalho voltado para o auxílio previdenciário de trabalhadores rurais, agronegócio da agricultura familiar e terceiro setor. A trajetória da profissional, que hoje é referência, começou em 2016 com o atendimento de trabalhadores rurais da região do Marajó. Em 2021, com a criação do Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR Sem Fronteiras, a advogada vem diversificando suas formas de atuação.

Para a advogada, o Pará oferece uma série de oportunidades e desafios para o desenvolvimento da prática jurídica, levando em consideração o novo contexto que a Era Digital traz. No entanto, Marciele considera que ainda há barreiras a serem ultrapassadas.

“As taxas observadas de falta de acesso à internet e o conhecimento necessário para operar aplicativos digitais entre a população do nosso estado é um desafio cotidiano”, destaca.

Nesse sentido, ela afirma que a realidade está sendo cada vez mais moldada pelas particularidades do mundo digital. “A utilização de tecnologias da informação e comunicação e da inteligência artificial é cada vez mais importante para os profissionais do Direito, seja para o acesso ao poder judiciário ou para aprimorar o trabalho realizado”, enfatiza a advogada.

“Este desafio ressalta ainda mais o papel dos profissionais do Direito em levar o acesso à Justiça a esta população. Principalmente no âmbito do Direito Previdenciário, o acesso digital às políticas públicas depende da participação dos profissionais do Direito, em especial em regiões rurais de nosso estado”, diz.

O Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR Sem Fronteiras deu a Marciele Alfaia a oportunidade de desenvolver projetos para levar inclusão digital e acesso a políticas públicas digitais para a população rural do Estado do Pará.

Outra questão apontada por Marciele diz respeito ao desafio da sustentabilidade. “Em qualquer área do Direito esse é o principal desafio que teremos que enfrentar nos próximos anos. Nossa região abriga a maior floresta do mundo e um dos mais importantes ecossistemas do planeta. É um dever nosso atuar em defesa desta região e promover ações vinculadas ao desenvolvimento com responsabilidade ambiental”, completa.