O Direito como mediador dos conflitos

A interação entre o homem e seus pares potencializa o surgimento de conflitos e torna a prática jurídica primordial para a conciliação das diferenças. Para o advogado Mota Júnior, os profissionais do Direito assumem papel fundamental como mediadores e operadores para a aplicação e cumprimento das leis.

Desde o início da formação acadêmica, ressalta ele, a dedicação e o comprometimento no exercício da profissão são primordiais. “É buscar fazer da profissão um sacerdócio e o resultado financeiro será uma consequência para o bom profissional”, declara o advogado, que é especialista em Direito Público, Administrativo e Constitucional. Além disso, está à frente do escritório Mota Júnior - Assessoria Municipal.

Com 10 anos de experiência, principalmente na área de assessoria municipal junto aos poderes Executivo e Legislativo em vários municípios do Pará, Mota Júnior avalia que as novas tecnologias alteram o atual cenário jurídico, mas não devem suplantar os profissionais.

“A inteligência artificial é uma ferramenta que veio para trazer celeridade processual. Mas não substituirá quem atua com a filosofia do Direito, que vê os fatos sociais, econômicos e culturais da causa. O diferencial estará naquele que tiver uma visão periférica do Direito”, frisa.

Muitas barreiras irão surgir e precisarão ser superadas, aponta o advogado. Os desafios, porém, devem ser vistos como chances de crescimento. “Vejo que, na verdade, as ‘dificuldades’ são oportunidades não exploradas. Sem batalhas não há vitórias e com as vitórias vêm a satisfação e o desejo de viver”, ressalta.

Nesse sentido, Mota Júnior destaca as áreas onde há possibilidade de ascensão. “Vejo oportunidades na área do Direito Tributário, após as mudanças da reforma tributária; no Direito Administrativo, devido às alterações da nova lei de licitações e contratos; e no Direito Ambiental, pois cabe aos municípios a regulamentação e proteção do meio ambiente conforme as particularidades locais”.

Sendo cristão, Mota Júnior finaliza com uma dica aos que pretendem obter sucesso na carreira. “Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto; não será posto perante os de baixa sorte.” Provérbios 22:29.