Novas áreas de atuação na Amazônia

Especializado em Direito Empresarial, Trabalhista e Proteção de Dados, o advogado Richardson Brasileiro, que leciona no Centro Universitário Fibra, iniciou a carreira jurídica após uma longa jornada como professor de Matemática, conciliando também o serviço público na Secretaria Estadual de Educação. Ao longo de sua trajetória, Brasileiro enfrentou uma série de desafios. Equilibrar as demandas da sala de aula e as responsabilidades acadêmicas, segundo ele, exigiu uma “gestão de tempo rigorosa e uma dedicação intensa”.

Já como advogado, a adaptação às demandas complexas do campo jurídico, especialmente em áreas como Direito Empresarial e Trabalhista, também o desafiaram. “Conciliar os estudos com minha atuação profissional foi um desafio constante”, relembra o profissional.

Em relação ao cenário jurídico no Pará, Brasileiro aponta a necessidade de entender e integrar as particularidades econômicas, sociais e culturais da região em suas práticas diárias. “Compreender as diversidades étnicas e os desafios econômicos são aspectos fundamentais”, afirma. No entanto, ele diz que essas particularidades também trazem grandes oportunidades: “Há a possibilidade de desenvolver soluções jurídicas inovadoras e adaptadas às necessidades locais, e a chance de atuar em áreas em crescimento, como o Direito Ambiental, dado o papel crucial da Amazônia no cenário mundial”.

De olho no futuro da profissão, ele destaca as inovações tecnológicas, como a análise de dados e a inteligência artificial, como processos revolucionários na prática jurídica. Brasileiro enfatiza ainda a importância da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, área em crescimento que demanda atualização contínua dos profissionais. “Estas inovações estão modernizando a prática jurídica e aumentando a eficiência e a segurança no tratamento de informações”, diz.

Para os jovens advogados, Brasileiro aconselha a busca constante pelo conhecimento, desenvolvendo habilidades de comunicação e networking para construir uma carreira sólida. “O campo jurídico é dinâmico e está sempre evoluindo, então é crucial estar bem informado sobre as novas leis, regulamentações e tecnologias”, concluiu.