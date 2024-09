Koury & Corrêa Advogadas Associadas: advocacia com olhar 100% feminino

O Escritório Koury e Corrêa Advogadas Associadas, localizado em Belém, tem como sócias-fundadoras as advogadas Bruna Koury e Maisa Corrêa, as quais têm 20 anos de atuação no mercado, e possuem trajetória alicerçada no pensamento estratégico, minucioso e diligente, peculiar às mulheres.

Conhecido como um time formado exclusivamente por elas, enfrentou ao longo do caminho o preconceito em relação à atuação de mulheres em nichos da advocacia geralmente dominados por homens, sobretudo na advocacia criminal, entretanto, esta foi uma questão sumariamente ignorada quando da idealização e fundação do escritório.

“Erguemos a bandeira da igualdade de gênero e fundamos um escritório formado exclusivamente por mulheres, onde elas têm vez e voz ativa. Exploramos as características únicas das mulheres para potencializar ações e assim alcançar os nossos objetivos e a resolução das demandas dos clientes”, explica Bruna Koury.

Áreas criminal e empresarial

Na área criminal, o escritório oferece suporte jurídico individualizado e de alto padrão, permeado pela qualificação, ética, discrição, diligência e acolhimento, com respostas a situações emergenciais, com agilidade e eficácia. No direito empresarial, diversos setores são integrados, sempre com o propósito de bem servir às demandas dos empresários, a saber: direito societário, cível empresarial, consumerista, digital, gestão de passivo e créditos estressados, planejamento sucessório, direito público, trabalhista, visual law e legal design.

“Através de estudos de casos e principalmente após análise minuciosa das necessidades de cada cliente, planejamos ações personalizadas que entreguem suporte na rotina corporativa, reduzam a exposição a riscos, garantam a conformidade legal e abasteçam de segurança os processos corporativos e individuais. Nossa reputação é firmada na entrega de serviços exclusivos, com soluções inovadoras, eficientes, adequadas ao negócio do cliente e na consolidação de relacionamentos perenes e colaborativos com clientes e parceiros, atuantes em diversos mercados e áreas da economia”, detalha Maisa Corrêa.