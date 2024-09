Inovação e responsabilidade social

O escritório Silveira, Brito, Gluck Paul & Egydio Salles Advocacia, no bairro do Umarizal, em Belém, busca inovação na técnica jurídica, na comunicação, nos sistemas e na gestão interna. Tudo isso com o compromisso inafastável com as práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) e com a responsabilidade social. Os quatro advogados-sócios têm mais de 15 anos de atuação.

Sócios

Bruna Braga da Silveira é responsável pela carteira de Direito Privado, com ênfase em litígios estratégicos. É doutora em Processo Civil pela USP e mestra pela PUC-SP. Também é conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB/PA); procuradora-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA); fundadora da Rede Entre Nós; e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANEEP) e da Associação Brasileira Elas no Processo (ABEP).

Erick Braga Brito é responsável pelo Direito Trabalhista Individual e Coletivo e ainda pelo Direito Previdenciário. Tem vasta experiência na advocacia Trabalhista e Empresarial tanto na área consultiva quanto contenciosa, com foco em empresas de médio e grande porte. É membro consultor da Comissão Especial de Direito do Trabalho do CFOAB e membro da Comissão de Direito e Processo do Trabalho da OAB/PA.

Luciana Neves Gluck Paul é responsável pelo Direito Empresarial e pelas demandas de licitações e contratos administrativos. É doutora em Acesso à Justiça e efetividade do processo. É professora efetiva da graduação e do mestrado profissional da Universidade Federal do Pará (UFPA), vice-presidente da OAB/PA e vice-diretora da Escola Superior de Advocacia - ESA Nacional.

Lucas Sales, responsável pelo Direito Público e Eleitoral, tem atuação focada na defesa e assessoramento de agentes públicos, em especial no Direito Eleitoral e no Direito Administrativo Sancionador. Participou de todas as eleições para cargos majoritários desde 2012 e foi conselheiro seccional da OAB/PA e vice-diretor da Escola Superior de Advocacia - ESA Seccional.