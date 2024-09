Inovação e compromisso na advocacia

Advocacia qualificada, preventiva e alinhada às inovações tecnológicas para oferecer excelentes resultados aos clientes. Esse é o compromisso do escritório Leite Cardoso & Melo Advogados, que tem mais de 13 anos de experiência no atendimento voltado à área empresarial na região amazônica, nas áreas do Direito Empresarial, Tributário, Societário, Cível, Terceiro Setor, Trabalhista e Sindical.

Com forte atividade nos estados do Pará, Amazonas, Amapá e Rondônia, o escritório é dirigido pelos advogados e sócios Sérgio Leite, Breno Cardoso e Otávio Melo. Diante da experiência jurídica, eles avaliam que o sucesso da profissão no território paraense está intimamente relacionado à incansável busca por aperfeiçoamento profissional.

“Sem dúvida, é preciso ter mecanismos de gestão e tecnologia para acompanhar a evolução de nossa sociedade. Principalmente em razão das inovações e ferramentas que surgem a todo momento. É preciso trabalhar com mecanismos de inteligência artificial (IA), jurimetria e sistemas de acompanhamento de processos”, diz Sérgio Leite.

O advogado ressalta que os clientes usufruem de conforto no atendimento e os colaboradores de uma melhor formação, proporcionados pela expansão para uma nova sede.

“Com mais espaço no escritório conseguimos aperfeiçoar o ambiente de trabalho, implantar salas exclusivas para audiências virtuais, videoconferências, sala multiuso para workshops e palestras. Também há mais comodidade para o nosso time, com a implantação de uma sala de descanso, e para os clientes, com o oferecimento de estacionamento próprio”, aponta Leite.

Para os sócios, a prática da advocacia nos dias atuais exige que os profissionais se moldem e criem oportunidades de crescimento. “Um grande desafio para os profissionais do Direito é se adaptar à celeridade atual, ao anseio de que os problemas, inclusive jurídicos, sejam resolvidos no menor tempo possível. Entretanto, esta ansiedade pode gerar oportunidades de trabalho em atuações preventivas. Buscamos atuar assim no escritório, agindo anteriormente ao problema para impedi-lo ou, pelo menos, diminuir as chances de que ele ocorra”, conclui.