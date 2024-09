Experiência a serviço da clientela

Há mais de uma década os advogados Mário Célio Alves e Renan Pinheiro, sócios da Pinheiro & Alves Advogados, desenvolvem um trabalho voltado para o Direito Desportivo e Empresarial. Para eles, o maior desafio que a prática da advocacia traz está relacionado com a inserção no mercado de trabalho, tendo em vista as inúmeras habilidades que os profissionais devem ter para desempenhar a função.

A passagem dos sócios por estágios, ainda nos primeiros semestres da graduação, foi fundamental para a experiência que ambos adquiriram na área. “Buscar conhecimento com cursos de extensão, palestras e seminários também contribuiu muito para minha formação, e não apenas isto, busquei ainda cursos de desenvolvimento pessoal, como oratória, habilidade importante para a advocacia”, diz Mário Célio Alves.

“Os maiores desafios foram de se deparar com a advocacia longe dos livros e da parte acadêmica. Enfrentar o mercado vai além das boas técnicas jurídicas, se faz necessário o aprendizado de vários conhecimentos, como gestão de pessoas, administração, economia, marketing e formas de atuação no mercado. Em nossa história, ter iniciado o estágio cedo agregou muito conhecimento e amadurecimento”, acrescenta Renan Pinheiro.

Na avaliação dos advogados, os desafios em um estado grande como o Pará também são um mar de oportunidades. “O Direito se desenvolveu e o mercado está mais exigente, e nessa ótica é necessário que tenhamos conhecimento geral, mas que sejamos realmente bons, especialistas, em uma área. Conhecimento profundo é um diferencial”, afirmam.

Somado a isso, Mário Célio Alves e Renan Pinheiro reconhecem que as tecnologias são importantes ferramentas para a profissão. “Saber manuseá-las contribui sobremaneira para o aperfeiçoamento da atividade jurídica, ainda que enfrentemos desafios de ordem ética. Os mecanismos tecnológicos contribuem e muito para a otimização da prestação do serviço jurídico”, destacam.

O principal conselho aos jovens profissionais é buscar experiências. “Desenvolvam suas habilidades na técnica jurídica, mas não esqueçam que a advocacia, além de um negócio, precisa ser humanizada”, finalizam os advogados.