Em defesa dos servidores públicos

O escritório Marcio Moraes, Pinheiro, Pantoja e Oliveira Advocacia, fundado por Marcio Moraes, expandiu sua equipe de sócios com a entrada dos advogados Álvaro Oliveira e Adilson Pantoja, além de Fernanda Pinheiro, que já integrava a sociedade.

Há 16 anos no mercado, a sociedade começou atuando na advocacia full service. Ao longo de sua trajetória, o escritório foi se especializando na defesa de direitos e interesses de agentes públicos, civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, federais, estaduais e municipais.

O sócio-fundador, Marcio Moraes, destaca: “O principal diferencial do nosso escritório é a especialização e o foco na defesa dos agentes públicos no Estado do Pará, o que confere uma maior distinção no mercado e, sobretudo, uma maior assertividade nas pretensões dos nossos clientes”.

Tal opinião é complementada por Fernanda Pinheiro ao ressaltar que “a alta especialização acarretou no crescimento do escritório e a necessidade de nos adaptarmos à advocacia de massa, tendo em vista que as questões jurídicas que envolvem os servidores públicos compartilham elementos comuns. Por isso, foi necessário nos especializarmos na gestão eficiente dessas demandas, sobretudo para evitar a sobrecarga do Judiciário. Além disso, o empreendedorismo desempenhou um papel crucial em nossa adaptação, permitindo-nos inovar e implementar soluções eficazes para atender de forma eficiente às necessidades dos nossos clientes”.

Álvaro Oliveira, atualmente administrador da sociedade, ressalta: “Investimos em automação, como a implantação de uma central de atendimento, o que aumentou a nossa capacidade de suporte ao cliente; além disso, também adotamos o conceito de cloud computing, ou seja, o nosso servidor, o banco de dados, os sistemas de atendimento, toda a nossa infraestrutura é virtual, o que nos confere muita flexibilidade, segurança e efetiva redução de custos”.

O sócio Adilson Pantoja, que ocupa a posição de controller do escritório, aponta que: “Além do investimento tecnológico, um dos maiores desafios é lidar com o gerenciamento de um grande volume de processos, razão pela qual contratamos uma solução de inteligência artificial que nos auxilia nas intimações e na gestão processual, o que torna muito remota a possibilidade de perda de prazo. Desenhamos fluxos internos de trabalho padronizados voltados para o atendimento da advocacia de massa. Hoje estamos completamente preparados para a defesa de qualquer categoria de servidores públicos”.

O sócio Marcio Moraes finaliza: “Além da especialização, estrutura, tecnologia e eficiência, o que mais me orgulha é que somos uma equipe que atua amparada em uma cultura organizacional bem definida, ancorada em valores, o que se traduz em um maior alinhamento, coesão e engajamento dos nossos colaboradores, que veem seus valores pessoais refletidos na sociedade”.