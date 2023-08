Educação para os desafios do futuro

O Centro Universitário Fibra, em Belém, tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado do Pará, da Amazônia e do Brasil, por meio da formação de cidadãos críticos, empreendedores, inovadores, criativos, tecnicamente competentes nas suas áreas de atuação, capazes de promover a diminuição das desigualdades sociais e de reafirmar os valores sociais que conduzem ao progresso, à paz e à justiça social. Investimentos em inteligência artificial (IA) fazem parte desse esforço. O reitor Vicente de Paulo Tavares Noronha Filho explica os detalhes desse trabalho.

Como a introdução da inteligência artificial (IA) e tecnologias tem sido trabalhada pela Fibra no contexto do ensino superior?

No Centro Universitário Fibra implementamos ações exitosas. E a inteligência artificial é uma ferramenta fundamental na investigação científica, para analisarmos dados e realizarmos simulações. Com a utilização de diversos recursos digitais, com o objetivo de aprimorar a aquisição do conhecimento individual dos acadêmicos. Além de aperfeiçoar tarefas da gestão institucional, respeitando as políticas estabelecidas.

Quais são os desafios do ensino superior no contexto da tecnologia avançada?

O desafio é estabelecer um plano educacional inovador, com recursos de aprendizagem que sejam capazes de fornecer atualização constante para os alunos.

Como a Fibra dialoga e aborda a temática de inteligência artificial e tecnologias entre os estudantes?

O Centro Universitário Fibra promove palestras e cursos para grupos de alunos com estratégias de aprimorar seus conhecimentos, por meio de oficinas, com a utilização da inteligência artificial, sem esquecer os princípios éticos.

Como a Fibra trabalha para formar profissionais que possam atuar no mercado de trabalho com competências suficientes para dar conta das demandas dessa era altamente tecnológica?

Trabalhamos o ensino com aprendizado interdisciplinar, promovendo aos acadêmicos experiências práticas, capazes de deixá-los preparados para o mundo tecnológico.

Especificamente com relação ao curso de Direito, como a Fibra se posiciona no mercado para garantir a formação de bacharéis que possam lidar da melhor forma possível com a tecnologia?

Temos uma matriz curricular com disciplinas sobre tecnologias, trabalhando as práticas e a análise de contratos, por meio de laboratórios jurídicos, para o desenvolvimento das habilidades que permitam aos acadêmicos lidar com segurança no enfrentamento dos desafios legais decorrentes da era tecnológica.

Quais os desafios para se formar novos profissionais no atual mercado? E como a Fibra tem enfrentado esses desafios?

Modernizamos nossos currículos permanentemente com o objetivo de garantir aos estudantes uma formação adequada com foco no aprendizado, integrando a teoria e a prática desde o início da graduação, para formarmos cidadãos inovadores, criativos e competentes em sua área de atuação.

Qual o olhar para o futuro que a Fibra tem diante da formação de novos profissionais?

Estamos preparando os estudantes para as mudanças de um novo tempo, cujo desafio é desenvolver habilidades, dando autonomia para que os alunos desenvolvam ferramentas capazes de realizar tarefas com uma mentalidade nova.

“Estamos preparando os estudantes para as mudanças de um novo tempo”