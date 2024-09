Direito como instrumento de justiça social

A vontade de advogar sempre esteve presente na vida de Nayana Paiva, mas aflorou nos anos iniciais da sua formação acadêmica, quando pôde acompanhar de perto as histórias de vida e a busca por direitos dos cidadãos, o que a levou a se especializar no Direito Previdenciário.

“Ao longo da minha formação, sempre busquei ter uma visão empreendedora do mercado jurídico e planejar como iria me inserir nele. Minha paixão pela advocacia se iniciou, principalmente, por meio do estágio na Justiça Federal, onde eu consegui acompanhar de perto uma parte da vivência da advocacia previdenciária”, relembra.

Para a advogada, o processo de aprendizagem é constante, por isso ela se dispõe a sempre tentar aprender algo novo, por meio de cursos dentro e fora do Estado, como forma de agregar inovações na prestação de serviços e ser um instrumento efetivo na vida dos seus clientes.

Devido à atuação em vários municípios paraenses, Nayana considera que um dos maiores desafios da prática jurídica no Estado é vencer as dificuldades de acesso à informação e aos direitos básicos que as populações mais vulneráveis enfrentam. “Muitas pessoas não têm acesso a informações básicas e veem seus direitos escaparem entre os dedos. Por isso considero minha atuação especializada como um braço para a concretização de direitos daqueles que, muitas vezes, não têm os pleitos alcançados pela falta de conhecimento para utilização dos instrumentos corretos”, reflete.

Nayana destaca que a inquietação profissional deve ser um sentimento a acompanhar constantemente o advogado que deseja ter uma carreira de sucesso. Ela ressalta também que as ferramentas tecnológicas existentes nos dias atuais devem ser usadas para aprimorar a prática jurídica e proporcionar uma atuação mais objetiva.

“Dentro da minha área de atuação, sempre busco a inovação por meio das tecnologias que o mercado oferece, utilizamos tecnologia para proporcionar um atendimento mais específico para os clientes que procuram nossos serviços e instigá-los a ter conhecimento de seus direitos” - Nayara Paiva.

Para os profissionais que estão ingressando na advocacia, Nayana deixa o seguinte conselho: “A determinação e a dedicação podem levar para lugares que você nem consegue mensurar, por isso não deixe o medo lhe paralisar e lute pelos seus objetivos. Estude, se capacite, seja incansável naquilo que você determinou para sua vida. Se prepare mentalmente, pois os desafios serão do tamanho daquilo que você pretende alcançar. Eu conquistei muitos clientes porque me dediquei em utilizar a técnica correta e sabendo o que estou fazendo. A advocacia vai além de redigir petições, somos empreendedores da área jurídica e devemos inovar sempre”, conclui Nayana Paiva.