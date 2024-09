Desjudicialização e o acesso à Justiça

Com sete anos de profissão, Lídia Lamarão reforça a importância do exercício contínuo do Direito para obter o conhecimento necessário para superar adversidades e construir uma carreira sólida. A complexidade da prática jurídica, segundo ela, exige qualificação constante, além de criatividade, desenvoltura e compromisso para aplicar todo o conhecimento teórico adquirido.

“A minha formação em Direito foi desafiadora, mesmo sendo a minha segunda graduação, por ser uma área da ciência com grau de complexidade considerável”, revelou.

Ao iniciar sua carreira, Lídia enfrentou diversos desafios, com destaque para o período entre o término da graduação e a aprovação no exame da OAB. Dentre as dificuldades ao longo desse período, ela destaca: “Pude atuar em cartório de notas, possibilitando a visão e prática da área extrajudicial”. Outro desafio significativo foi dominar os sistemas processuais e atuar como jovem advogada no campo extrajudicial.

No Pará, ela vê tanto desafios quanto oportunidades únicas para os profissionais do Direito, considerando a diversidade econômica, social e cultural da região. “O Pará é continental pela sua própria extensão territorial e tem a diversidade como uma das suas principais características, isso possibilita que os profissionais do Direito possam atuar em diversos segmentos, muitos deles ainda pouco explorados”, pontuou.

“Os avanços e aperfeiçoamentos dos sistemas de informação, tanto judiciais como extrajudiciais, e suas inovações tecnológicas trouxeram nova forma de atuação aos profissionais no Pará, assim como a desjudicialização vem solidificando a atuação extrajudicial, permitindo, assim, uma nova via de acesso à Justiça”, diz.

Ela ainda aponta o Processo Judicial Eletrônico (PJe) e o Sistema Eletrônico de Registros Públicos como exemplos de tecnologias que contribuem para a eficiência dos serviços jurídicos.

“O profissional que estiver familiarizado com esses sistemas poderá, de forma mais célere e eficiente, prestar os serviços e receber seus respectivos honorários”, afirma. Assim, ela ressalta a importância de uma formação contínua e adaptada às novas realidades do mercado jurídico.

Para os jovens profissionais que estão começando agora, Lídia oferece conselhos valiosos: “É importante que eles possam primeiro definir seus objetivos, depois buscar o conhecimento direcionado para aquilo que eles previamente definiram. E valorizar a capacitação e orientação também é fundamental”.