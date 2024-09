Desafios e oportunidades em um mercado dinâmico

Mapear habilidades cognitivas e comportamentais para alinhar eficientemente o foco de atuação pode ser crucial para o sucesso de um advogado. Uma formação sólida e o domínio das ferramentas tecnológicas são habilidades inegociáveis para os novos profissionais de Direito, afirmam as advogadas Hélen Lopes Noronha e Paula Dias, que compartilham suas experiências e visão do mercado da advocacia no Pará.

Apesar da preparação completa durante a graduação, as duas apontam que abrir e regularizar o próprio escritório foi o maior desafio de ambas. “Captar clientes e usar de marketing jurídico sem confrontar com o estatuto de ética da OAB foi muito desafiador”, dizem.

As advogadas enfatizam que o Pará possui uma economia diversificada, criando oportunidades em áreas como empreendedorismo e eventos diante da realização da COP 30, por exemplo. “Hoje, somos uma seccional com mais de 23 mil advogados. Com nossa economia baseada em extrativismo mineral, agricultura, pecuária, indústria e turismo, há potencial para serviços relacionados ao empreendedorismo e à COP 30”, explica Paula.

As advogadas apontam a inteligência artificial como um fator que molda o futuro da profissão: “Não podemos ignorar os desafios de adaptação às novas tecnologias e de posicionamento em um mercado dinâmico. As mudanças nas estruturas de trabalho e a IA são essenciais para o trabalho jurídico”, menciona Hélen.

Para jovens advogados, Hélen e Paula recomendam mapear habilidades, alinhar o foco de atuação, entender o público-alvo e investir em capacitação contínua e networking. “É crucial estar atualizado com as demandas do mercado e cultivar uma rede de contatos sólida”, aconselham. Além disso, elas ressaltam a importância de desenvolver habilidades de comunicação eficazes, tanto oral quanto escrita, para uma atuação profissional competente.

Para elas, a advocacia não se limita ao conhecimento técnico-jurídico, também exige habilidades de gestão e empreendedorismo. A capacidade de gerir um escritório de advocacia, administrar casos complexos e entender as dinâmicas de mercado são aspectos que complementam a formação acadêmica e a experiência prática na construção de uma carreira de sucesso na área jurídica.